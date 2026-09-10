Kelemen Hunor neagă că UDMR l-ar fi respins pe Luca Niculescu ca premier. "Majoritatea se poate face şi fără noi, şi cu noi"

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Agerpres

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, spune că UDMR nu l-a refuzat niciodată pe Luca Niculescu ca opţiune pentru funcţia de prim-ministru, dar şi că nu i-a cerut niciodată preşedintelui Nicuşor Dan să desemneze doar membri de partid.

În urmă cu o săptămână şi jumătate, preşedintele Nicuşor Dan anunţa că va numi "cât mai curând" un prim-ministru, în încercarea ca România să aibă un nou Guvern cu puteri depline, la peste 4 luni de la demiterea Guvernului Bolojan.

De atunci, au apărut mai multe nume în spaţiul public pentru acest post, printre care Alexandru Nazare, ministru interimar de Finanţe, Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului FIscal, dar şi Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe şi fost ambasador al României în Franţa.

Nicuşor Dan nu a făcut, încă, nicio desemnare, iar surse politice au afirmat că UDMR a respins ideea desemnării lui Luca Niculescu. Astfel, Kelemen Hunor a ieşit cu precizări.

"Am văzut știri date pe surse despre faptul că eu l-aș fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, ceea ce este complet fals. Tot acolo scrie că eu i-aș fi cerut domnului președinte Dan să desemneze doar pe cineva cu carnet de partid.

Vă spun simplu și clar: nu este adevărat. Este dezinformare. Este manipulare.

Mai repet odată: este MINCIUNĂ! Este DEZINFORMARE!

Ar fi bine să se oprească din manipulare toți cei care vor să lase impresia că din cauza noastră nu se poate forma un guvern cu drepturi depline", a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

"Se poate forma o majoritate şi fără noi, şi cu noi"

Kelemen Hunor a explicat care sunt condiţiile UDMR pentru votarea în Parlament a unui Guvern cu puteri depline. Liderul UDMR respinge ideea unui vot alături de parlamentari SOS sau disidenţi din AUR.

"Se poate forma o majoritate și fără noi, și cu noi. Asta este adevărat. Cu noi însă nu se poate forma o majoritate pentru investirea unui guvern cu SOS, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracțiuni care s-au format din traseiști. Asta, într-adevăr, nu se poate.

Unii încearcă, în continuare, să vehiculeze ideea că au intervenit ba cei de la Bruxelles, ba cancelarul german, ba premierul Ungariei. Liniștiți-vă, oameni buni, nimeni nu a intervenit. Nu acceptăm nici intervenții, dar nici manipulare ordinară", a mai precizat liderul UDMR.

S-a certat Kelemen Hunor cu Sorin Grindeanu?

Surse politice au afirmat şi că discuţiile din ultimele zile dintre Kelemen Hunor şi preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, au fost tensionate, tocmai din cauza refuzului UDMR de a susţine un Guvern PSD.

"România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, are nevoie de decizii clare, are nevoie de rectificare, are nevoie de un proiect de buget. Și da, are nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, nu noi stăm fixați pe poziții absolut ridicole față de actualii și foștii parteneri de guvernare și nici nu putem salva majoritatea fără PNL și PSD.

Și încă ceva: nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan. Cu amândoi am un dialog civilizat în mod permanent. Încerc să-mi păstrez acest obicei și în continuare", a completat Kelemen Hunor.