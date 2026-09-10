Ruptură între Nicușor Dan și USR, în timp Ilie Bolojan se pregătește pentru prezidențiale. Bogdan Chirieac: Totul merge conform planului

Ilie Bolojan, aflat în poziția de Președinte interimar al României după demisia lui Klaus Iohannis. Sursa Foto rol ilustrativ: Agerpres

Ruptura dintre Nicușor Dan și USR ar fi fost pregătită de mai mult timp, în timp ce premierul Ilie Bolojan își consolidează poziția pentru o posibilă candidatură la prezidențiale alături de PNL-USR.

Potrivit surselor România TV, Ilie Bolojan și George Simion își consolidează poziția politică prin amplasarea oamenilor loiali în mai multe comisii parlamentare. Cei doi șefi de partide de la PNL și AUR au schimbat parlamentarii care nu executau ordinele. În același timp, USR s-ar pregăti să pună tunurile pe președinte după ce nu au fost introduși în negocierile pentru noul Guvern. Analistul Bogdan Chirieac a comentat evoluțiile politice ale momentului într-o intervenție la România TV, în cadrul unei emisiuni moderate de jurnalistul Ionuț Grigore.

"Acela a fost adevăratul moment de ruptură între Nicușor Dan și USR"

"Useriștii doresc de mult suspendarea președintelui Nicușor Dan, adică de prin februarie, din momentul în care președintele a refuzat să pună ca șefi ai Justiției pe oamenii apropiați de 'ai mei', de USR. Știm bine campania de anul trecut, acea campanie, cu acele articole publicate, după celebrul documentar despre Justiție. A fost și un mic scandal în stradă. Practic, zona #rezist a încercat ceva, a încercat să controleze Justiția, și nu a reușit. Nicușor Dan nu a acceptat acest lucru. Acela a fost adevăratul moment de ruptură între Nicușor Dan și USR. De altfel, în 2021, când era Stelian Ion ministrul Justiției, pe vremea unui guvern PNL-USR, a încercat să pună șefi în Justiție peste Klaus Iohannis. Acolo a fost momentul când USR-ul a plecat de la guvernare, s-a rupt alianța PNL-USR, și atunci a avut loc și ruptura USR-ului de Iohannis. Faptul că vor să-l suspende pe președinte nu e o informație nouă.

"Aici se întâlnesc interesele celor trei formațiuni, adică AUR și alianța PNL-USR. Totul se desfășoară conform planului"

AUR, în schimb, este asumat și a procedat corect, în sensul că ei au spus-o direct de mai multe ori că vor să facă asta. USR-ul încă nu a spus-o. La negocierile de la Cotroceni, cele pentru guvernul Veștea, George Simion, președintele AUR, ne-a spus că partidul dorește suspendarea președintelui Nicușor Dan. Deci, ei nu s-au ascuns. E o declarație publică. Aici se întâlnesc interesele celor trei formațiuni, adică AUR și alianța PNL-USR. Ilie Bolojan ar dori să candideze la președinție, din partea unei alianțe de dreapta, să-i spunem așa, fără să mai aștepte până la terminarea mandatului domnului Dan în 2030. Totul se desfășoară conform planului.

"Bolojan încă stă la Palatul Victoria până când reușesc toți ceilalți să se adune pentru acțiune"

Înțeleg că domnul Ilie Bolojan ar vrea să se retragă până la sfârșitul acestei luni și văd că face gesturile necesare pentru a-și întări partidul în opoziție. Ce face el? Cine este liberal autentic nu își mai găsește locul în acest partid. Cine este liberal userist atunci este de mare valoare, de mare preț. Ilie Bolojan va conduce alianța PNL-USR la prezidențiale. Are nevoie să intre în opoziție, PSD să ia valul de noroi în piept pe care el l-a iscat în România, iar în 6 luni, cu mașinăria de propagandă pe care o are la dispoziție, Ilie Bolojan va ajunge erou al poporului. Încă stă la Palatul Victoria până când reușesc toți ceilalți să se adune pentru acțiune", a explicat Bogdan Chirieac.

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