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DCNews Politica Se încinge lupta pentru Palatul Victoria. Cine îl vrea premier pe Luca Niculescu. Chirieac: E pentru prima dată când pe România se bat americanii, francezii și germanii

Se încinge lupta pentru Palatul Victoria. Cine îl vrea premier pe Luca Niculescu. Chirieac: E pentru prima dată când pe România se bat americanii, francezii și germanii

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
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Luca Niculescu Agerpres
Sursa: Agerpres

Lupta pentru desemnarea viitorului premier se încinge. Analistul politic Bogdan Chirieac a spus ce șanse ar avea Luca Niculescu să ajungă premier, în contextul în care numele său a ajuns să fie vehiculat pentru această funcție.

Lupta politică pentru desemnarea noului premier se amplifică. Potrivit surselor România TV, Luca Niculescu ar fi preferatul taberei #rezist. 

Numele lui Niculescu apare în contextul în care, potrivit ultimelor informații apărute în presă, preşedintele României ar putea desemna luni, 7 septembrie, un prim-ministru, iar PNL și PSD insistă că nu mai vor împreună la guvernare.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la România TV, în timpul emisiunii moderate de jurnalistul Ioan Korpos, și a spus care ar fi șansele lui Niculescu să obțină voturile necesare pentru învestirea unui nou Executiv.

Numele lui Niculescu a ajuns în atenția publică și la începutul lunii iunie, atunci când premierul desemnat Eugen Tomac a trimis partidelor lista completă cu numele miniștrilor din Guvernul pe care îl propunea, iar Luca Niculescu era menționat pentru șefia Ministerului Afacerilor Externe.

Bogdan Chirieac: E pentru prima dată când pe România se bat și americanii, și francezii și germanii"

"E pentru prima dată când pe România se bat, în afară de ruși, care s-au bătut mereu pentru a ne lua, și americanii, și francezii și germanii. Se bat mai mulți pe cine să ia mâna României. Nu e același lucru dacă te iau rușii în comparație cu francezii sau americanii. Rău nu o să ne fie dacă sunt occidentalii. De când am intrat în Uniunea Europeană a crescut PIB-ul de zece ori.

Am ajuns la cel mai ridicat nivel de prosperitate din istoria noastră, doar că nu am stat mult acolo pentru că ne-a dat jos Bolojan. Oricum, nu mai suntem la nivelul de dinainte de admiterea în Uniunea Europeană. Domnul Luca Niculescu e un tehnocrat, fost jurnalist, e de-al nostru practic, a lucrat la RFI, a fost trimis ambasador al României în Franța și a interacționat cu numeroși oficiali și președinți din Franța. A avut întâlniri în privat cu Sarkozy și mulți alții. Acum s-a ocupat de admiterea României în OCDE.

Chirieac, despre varianta Niculescu premier: Nu are cum să adune voturile în Parlament

Președintele trebuia să desemneze de mult o variantă de premier pentru a scăpa de Bolojan, dar acum pare că o să avem o nominalizare. Domnul Luca Niculescu are un CV impresionant, dar nu are cum să adune dânsul voturile în Parlament pentru că este tehnocrat.

Vă mai dau o informație. Ministra noastră de Externe, doamna Oana Țoiu, la figurat vorbind, îl ciomăgește pe unde apucă pe Luca Niculescu. Sabotează tot ministerul de Externe, doar pentru că Luca Niculescu a fost secretar de stat în cadrul ministerului pe care dânsa îl conduce. Meritul lui Luca Niculescu a fost că s-a ocupat de admiterea României la OCDE. Guvernul ar putea să-l facă, probabil, cu voturile PSD, independenți, cei plecați de la SOS și POT, poate o parte din PNL, iar dacă UDMR-ul nu vrea nu se face nicio majoritate", a explicat Bogdan Chirieac.

Reamintim că după moţiunea de cenzură din luna mai, care a demis Guvernul Bolojan, preşedintele Nicuşor Dan a făcut două nominalizări. Eugen Tomac nu a mai ajuns la votul Parlamentului, în timp ce Adrian Veştea nu a reuşit să obţină majoritatea necesară pentru învestitură.  

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