Claudiu Manda acuză USR că pune România la plată pentru Fritz: Nu mai este doar ipocrizie politică. Este o trădare a românilor

Sursa foto: Agerpres

Claudiu Manda, deputat PSD, acuză USR că pune în joc banii europeni ai României pentru a salva funcția lui Dominic Fritz. Manta susține că USR "calcă în picioare exact principiile în numele cărora îi judeca pe ceilalți"

După scandalul generat de noua Lege a integrității, adoptată cu amendamente susținute de PSD și AUR, act normativ care îi va înceta mandatul de primar al Timișoarei lui Dominic Fritz, dar îi vizează și pe alți aleși aflați în situații similare, USR a acționat. USR și partenerii săi europeni din Renew Europe și PPE au cerut Comisiei Europene să suspende aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile PNRR destinate României, în semn de protest față de lege. Deputatul PSD Claudiu Manda acuză USR că pune în joc banii europeni ai României pentru a salva funcția liderului formațiunii.

"Nu mai este doar ipocrizie politică. Este o trădare a românilor"

"Pentru ai lor, niciun preț nu pare prea mare cât timp îl plătește altcineva.

Dar una este să-ți calci în picioare principiile ca să-ți salvezi președintele și alta este să fii dispus să pui România la plată pentru asta.

De ce, din nou, oamenii care muncesc în țara asta, care își plătesc taxele și așteaptă de ani de zile investițiile promise din bani europeni trebuie să fie cei sacrificați?

Ani de zile au împărțit vinovății, au cerut demisii și au decis cine merită și cine nu merită să ocupe o funcție publică. Astăzi, în goana după funcții și privilegii, calcă în picioare exact principiile în numele cărora îi judecau pe ceilalți.

Și sunt gata să meargă și mai departe: să pună în joc interesul României pentru a salva funcția unui singur om.

Asta nu mai este doar ipocrizie politică. Este o trădare a românilor.

Și ar trebui să înceteze să creadă că România este o colonie pe care o conduc ei prin oamenii lor de afară.

Poate că ar trebui să-și amintească și rezultatul ultimelor alegeri parlamentare: 12%. Votul celor care au ales USR trebuie respectat. La fel și votul celor care au ales altceva. În democrație trebuie să știi și să pierzi. Să ai fair-play. Nu poți pune o țară întreagă în joc doar pentru că vrei toată puterea pentru tine, cu un partid aflat pe locul 4.

România nu este scutul USR. Și România nu trebuie să plătească pentru funcția niciunui om din USR.

PSD a luat decizia corectă atunci când s-a despărțit de USR. Și, cu fiecare asemenea gest, devine tot mai limpede că nu ne desparte doar o decizie politică. Ne desparte felul în care înțelegem responsabilitatea față de România", a postat Claudiu Manda pe Facebook.

Nicuşor Dan a promulgat Legea Integrităţii. Dominic Fritz îşi va pierde mandatul de primar

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea integrităţii, conform căreia Dominic Fritz îşi va pierde mandatul de primar al Timişoarei, după ce a fost găsit în conflict de interese. Acesta a fost ultimul pas după ce a trecut prin procedurile constituționale din Parlament.

Legea a mers la Monitorul Oficial pentru publicare. Conform noii legi, pierderea mandatului lui Dominic Fritz va avea loc la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Amintim că PPE şi Renew Europe, prin liderii lor europeni, au transmis Comisiei Europene o scrisoare prin care cer suspendarea fondurilor PNRR României din cauza acestei legi.

Reacția lui Fritz

Dominic Fritz a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea. Liderul USR a criticat decizia și a spus că aceasta va duce la încetarea mandatului său de primar al Timișoarei. El a acuzat PSD de răzbunare politică și a spus că va continua lupta politică din fruntea USR.

„Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea ANI, cu tot cu amendamentul anti-Timişoara introdus de PSD şi AUR. Asta înseamnă că în 30 de zile, îmi va înceta mandatul de primar al Timişoarei. 52.000 de voturi ale timişorenilor, anulate, scuipate.

Am primit deja două sancţiuni rămase definitive în instanţă pentru o semnătură dată pe o copie a unui document perfect legal făcut în întregime de fostul primar, în a doua zi din primul mandat, acum 6 ani. Acum voi primi o a treia sancţiune, una nou inventată, încetarea mandatului, pentru ceva ce aceeaşi lege nouă nu mai consideră o faptă sancţionabilă.

Nu ai nevoie de studii juridice ca să vezi abuzul grosolan, răzbunarea politică, încălcarea Constituţiei. Nicio contorsiune a majorităţii PSD la Curtea Constituţională nu poate ascunde adevărul: statul de drept în România nu mai există.

PSD este un partid care nu mai are nicio şansă să câştige lupta democratică, aşa că foloseşte instrumentele dictatorilor pentru a-şi păstra puterea, împreună cu aliaţii lor din justiţie şi instituţii precum ANI, toţi aliniaţi în spatele unui singur obiectiv: să poată prăda nestingheriţi resursele României.

Pentru asta au nevoie să distrugă nu un om, că nu e despre mine aici, pentru asta au nevoie să distrugă încrederea voastră că se poate altfel. USR e ţinta lor pentru că USR a livrat. De ce au votat moţiune după moţiune împotriva miniştrilor USR? De ce mobilizează întreaga maşinărie mafiotă a sistemului pentru a scăpa de primarul Timişoarei? Pentru că cel mai mare pericol pentru ei este să vadă cetăţenii că, da, un politician poate să schimbe lucrurile în bine, poate să aibă rezultate, aşa cum eu cu echipa mea am transformat Timişoara.

Succesul nostru este spaima lor şi de aceea trebuie să scape de noi cu orice preţ. Iar acum se pregătesc de guvernare. Ne aşteaptă vremuri grele. Dar cu cât mai grele sunt vremurile, cu atât mai mare trebuie să fie îndârjirea noastră.

Vă rog să mă credeţi: sunt mai hotărât ca niciodată să continui lupta cu caracatiţa care ne fură banii şi speranţa. Votul dat de timişoreni în 2024, pentru un mandat de 4 ani, mă obligă în continuare.

Echipa mea de viceprimari va prelua interimar conducerea Primăriei de la sfârşitul lui septembrie. Eu rămân timişorean. Rămân şi preşedintele USR şi voi lupta alături de mii şi mii de români care nu acceptă ca ţara să se predea PSD-ului.

Nu vor scăpa nici de mine, nici de voi şi pentru asta vă mulţumesc! Ei au dreptul pervertit de partea lor, noi avem dreptatea de partea noastră şi împreună mergem înainte şi vom câştiga”, a spus Dominic Fritz într-un videoclip publicat pe pagina de Facebook.

Pe 17 august, Dominic Fritz anunţa că, dacă legea va fi promulgată şi, astfel, îşi va pierde mandatul, va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

CITEȘTE ȘI: PSD acuză USR și PNL că au blocat 771 milioane de euro pentru a-l apăra pe Fritz

