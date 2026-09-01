România negociază cu Ucraina producția de drone. Bolojan și Korețki, premierul Ucrainei, discuție telefonică

Premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat, într-o convorbire telefonică, cu omologul său ucrainean despre mai multe subiecte de mare interes pentru cele două state.

"Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi o convorbire telefonică cu prim-ministrul Ucrainei, Sergii Korețki. Discuția a vizat evoluțiile de securitate din regiune și principalele direcții ale cooperării dintre România și Ucraina.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a reafirmat solidaritatea și sprijinul României pentru Ucraina și a transmis aprecierea pentru sacrificiul poporului ucrainean în fața agresiunii ruse. România va continua să sprijine Ucraina atât bilateral, cât și în cadrul NATO, al Uniunii Europene și al Coaliției de Voință.

Punctele cele mai importante ale discuției

Cei doi premieri au discutat despre consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării, inclusiv prin dezvoltarea unor proiecte comune în industria de apărare și prin utilizarea oportunităților oferite de programul SAFE. În acest context, România și Ucraina urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune privind producția de drone și infrastructura necesară consolidării conectivității dintre cele două țări.

Un accent important al discuției a fost pus pe infrastructura transfrontalieră. Prin programul SAFE este avut în vedere proiectul de infrastructură rutieră care consolidează legătura cu Ucraina, inclusiv Pașcani–Suceava–Siret. În context, a fost abordată și finalizarea punctului de trecere a frontierei de la Sighetu Marmației.

Cei doi premieri au discutat, de asemenea, despre cooperarea în domeniul energiei, facilitarea tranzitului de mărfuri ucrainene și continuarea proiectelor de interconectare energetică.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat importanța continuării dialogului privind comunitatea românească din Ucraina și a identificării unor soluții la solicitările acesteia.

Cei doi oficiali au convenit să continue dialogul și cooperarea strânsă pentru consolidarea relațiilor bilaterale și pentru promovarea proiectelor de interes comun", se arată în comunicatul Guvernului României.

România negociază cu Ucraina producția de drone prin mecanismul SAFE al UE

România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE (Security Action for Europe), destinat finanţării prin împrumuturi a unor achiziţii şi investiţii militare.

Totuși, vor mai trece încă cel puţin şapte ani până când țara va dispune de un sistem de apărare antiaeriană multi-stratificat, a declarat agenţiei Reuters o sursă guvernamentală română.

Potrivit acestei surse, România se află în discuţii cu Ucraina, a cărei tehnologie pentru drone a fost "testată în luptă pe scară extinsă", pentru a produce drone în cadrul unui proiect finanţat prin iniţiativa SAFE a Uniunii Europene de acordare a unor împrumuturi pentru reînarmare.

Această iniţiativă este prevăzută cu o finanţare totală de 150 de miliarde de euro, din care statele UE doritoare, dar şi state terţe eligibile, vor contracta împrumuturi pentru proiecte militare. Cea mai mare sumă împrumutată din acest total, respectiv 43,7 miliarde de euro, va reveni Poloniei, urmată de România, care va contracta împrumuturi de 16,7 miliarde de euro. Pentru ca un proiect să poată beneficia de împrumuturile SAFE, 65% din valoarea sa trebuie contractată cu companii din statele UE, din Spaţiul Economic European sau Ucraina.

Pe de altă parte, "avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană, dar nimeni nu le are", a indicat sursa citată. "Până atunci, apărarea va fi asimetrică, cu costuri uriaşe pentru apărarea antiaeriană, care nu pot fi acoperite decât la nivelul NATO", explică aceeaşi sursă, neprecizată.

Printre armele antiaeriene de care dispune România, rachetele sol-aer portabile sud-coreene Chiron şi tunurile antiaeriene germane Gepard sunt deocamdată opţiunile cele mai eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru apărarea împotriva dronelor, mai afirmă sursa menţionată. Sistemele autopropulsate Gepard sunt amplasate în proximitatea zonelor populate din apropierea graniţei cu Ucraina, dar costurile pentru acoperirea întregii frontiere cu astfel de sisteme şi operarea lor ar fi prohibitive.

Nicușor Dan, discuție cu Zelenski după incidentul cu drona din Galați: Accelerăm cooperarea noastră

După incidentul cu drona căzută la Galați, înainte de valul constant de drone prin care trece România în ultimul timp, președintele Nicușor Dan a discutat cu Volodîmîr Zelenski despre situația de securitate din regiune și despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării.

Cei doi au abordat implicațiile atacului și cooperarea regională în materie de apărare. Dialogul dintre lideri a vizat atât situația de securitate din zonă, cât și noi direcții de colaborare militară între România și Ucraina.

"Am avut o convorbire cu Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galați, cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei.

După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe. Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați.

Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina.

Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic.

România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare", a postat președintele Nicușor Dan pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Eșecul PNRR și majorarea taxelor, piatră de moară la gâtul lui Bolojan. Elena Cristian: „Voia să vină pe un cal alb la Cotroceni, dar românii nu-l vor”