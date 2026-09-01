Legea salarizării și banii din PNRR: Prof. univ. dr. Remus Pricopie arată cum mai pot fi salvate fonduri după modelul lui Victor Ponta / video

Foto: Crișan Andreescu

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, susține că eșecul adoptării legii salarizării unice a dus la pierderea a 770 de milioane de euro din PNRR, însă România încă mai poate salva o parte din fonduri. Fostul ministru al Educației explică ce principii de predictibilitate financiară cere Comisia Europeană și de ce este urgentă instalarea unui Guvern cu puteri depline pentru a relua negocierile la Bruxelles.

Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost ministru al Educației în guvernele conduse de Victor Ponta, a explicat, într-un interviu la DC News, care trebuiau să fie principiile de la baza legii salarizării unitare, asupra căreia partidele politice din România nu s-au înțeles și jalonul din PNRR a fost ratat.

„Știți declarația Moody's care a spus că eșecul legii salarizării unice ne împinge mai aproape de junk“, a punctat analistul politic Bogdan Chirieac.

Potrivit rectorului SNSPA, legea salarizării unice ar fi trebuit făcută în urmă cu mai mult timp, iar modul în care a fost construită să fie bazat pe niște principii sănătoase care să asigure predictibilitate în timp

„Erau discuții de anvelopă, dar despre ce anvelopă vorbim, fiindcă această lege trebuie să fie valabilă și peste 10 ani. Peste 10 ani, dacă ai creștere economică, vei avea o anvelopă mai mare, iar dacă ai scădere, vei avea o anvelopă mai mică. Anul acesta se estimează că vom fi pe zero, iar anul viitor, dacă ne vom face treaba, vom putea să fim undeva între 2% și 3%. Prin urmare, anvelopa diferă de la un an la altul. Noi ar fi trebuit să facem strict o lege în care să se respecte niște principii și pe care să o aplicăm gradual în funcție de performanța economică“, a explicat prof. univ. dr. Remus Pricopie.

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Pierdere de 770 de milioane de euro din PNRR: Soluția propusă de Remus Pricopie

Acesta a explicat că cele 770 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute, fiindcă obiectivul construirii unei legi a salarizării până la 31 august 2026 a fost ratat, însă acest lucru nu înseamnă că proiectul nu trebuie făcut și susținut în fața Comisiei Europene. Rectorul SNSPA a pledat pentru necesitatea unui Guvern cu puteri depline, care să reușească să pună pe masă o lege a salarizării unice în următoarele 30-45 de zile.

„Legea salarizării, în orice stat, este negociată de Guvern. Noi ar trebui mai întâi să avem un Guvern cu puteri depline, care să continue o negociere pe legea salarizării unice, dar nu pe tehnicalități și principii.

Toate agențiile de rating care ne evaluează vor să vadă că noi respectăm un anumit tip de măsuri și suntem predictibili. Pe ei îi interesează că salarizarea se face după principii sănătoase. De exemplu, că nu depășește X% din PIB și e conectată cu productivitatea țării, cu creșterea economică“, a spus Remus Pricopie.

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Foto: Crișan Andreescu

Cum poate România să recupereze banii europeni pierduți

Rectorul SNSPA a precizat că România mai poate încă recupera o parte din bani, dacă un premier al unui nou Guvern va merge și va prezenta un proiect solid și predictibil. El a amintit de perioada în care Victor Ponta era prim-ministru și a reușit să recupereze fonduri europene din ciclul financiar 2007-2013 în urma unor negocieri la Bruxelles.

„Noi ne-am dus pe negocieri care se făceau în urmă cu 2 decenii, a început o tensiune pe toate liniile, sunt competiții între sindicate, iar azi nu mai discută nimeni despre legea salarizării. Un premier cu puteri depline și miniștri cu puteri depline pot începe imediat o discuție privind legea salarizării unice, discuții cu Comisia Europeană și dacă o vom avea până la 15 octombrie, de exemplu, poți merge la Bruxelles și le dai ce au cerut, adică o fotografie predictibilă. Asta ne-ar ajuta inclusiv la recuperarea unei părți din acei bani.

S-a mai întâmplat acest lucru. Victor Ponta și Corina Crețu, după încheierea ciclului financiar 2007-2013 au reușit să recupereze fonduri. Unele investiții făcute 100% de primăriile din România au fost parțial decontate de către Comisia Europeană. A fost un proces de negociere. Azi, dacă România ar avea un premier, ar putea să înceapă aceste discuții“, a conchis prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Eșecul pe legea salarizării unice, anunțat de Nicușor Dan în ultimele zile din august

Într-un comunicat de presă publicat săptămâna trecută pe site-ul Administrației Prezidențiale, președintele României, Nicușor Dan, a anunțat eșecul pe legea salarizării și pierderea a 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Începând cu luna mai, Administrația Prezidențială a mediat o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării.

Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii.

Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată ani la rând, începând din 2022. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului.

Trebuie să remarc totuși disponibilitatea la dialog a partidelor și a echipelor ministeriale, care au desfășurat o muncă intensă“, a scris președintele.