Reuniunea Anuală a Diplomației Române - ediția 2026. Orientul Mijlociu, UE, securitatea și diplomația economică, pe agenda discuțiilor

MAE/ Sursa foto: Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe desfășoară, în perioada 31 august - 1 septembrie 2026, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR 2026), sub tema „Diplomația: ancora unei lumi în schimbare”.

Lucrările Reuniunii Anuale a Diplomației Române 2026 vor fi conduse de ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și se vor organiza la București.

Cine va participa la Reuniunea Anuală a Diplomației Române - ediția 2026

"Evenimentul va reuni șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai instituțiilor executive centrale, ai Parlamentului, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și academic. La deschiderea oficială sunt invitați, de asemenea, membri ai corpului diplomatic acreditat la București.

Organizată de Ziua Diplomației Române, sărbătorită anual la 1 septembrie, RADR 2026 va oferi cadrul pentru evaluarea priorităților diplomației române și pentru coordonarea acțiunii externe a României într-un context internațional marcat de transformări și provocări complexe", transmite MAE, într-un comunicat.

Prima zi a Reuniunii Anuale a Diplomației Române - ediția 2026

"În prima zi a reuniunii, vor avea loc sesiuni dedicate situației din Orientul Mijlociu și perspectivelor post-conflict, rolului României în Uniunea Europeană, diplomației economice, conectivității și cooperării regionale, perspectivelor macroeconomice ale României și competitivității, precum și o sesiune plenară dedicată securității.

La sesiunea dedicată situației din Orientul Mijlociu invitatul special, prin videoconferință, va fi ministrul afacerilor externe al Regatului Bahrain, Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, iar participanții vor urmări un mesaj video al ministrului egiptean al afacerilor externe, Badr Ahmed Mohamed Abdelatty", potrivit MAE.

Securitatea europeană, în vizorul agendei RADR 2026

"Dimensiunea europeană va ocupa un loc important în agenda RADR 2026, printr-o sesiune consacrată rolului României în Uniunea Europeană, cu accent pe oportunitățile și provocările asociate viitorului Cadru Financiar Multianual și evoluției proiectului european.

Un alt capitol important al reuniunii va fi dedicat diplomației economice, inclusiv din perspectiva promovării obiectivelor economice ale României și a consolidării legăturilor dintre diplomația română și mediul de afaceri.

Agenda va include, de asemenea, teme privind conectivitatea în domeniile energiei, transporturilor și digitalizării, precum și cooperarea cu statele din vecinătate, inclusiv în contextul exercitării de către România a președințiilor SEECP și ICE", subliniază MAE.

Perspectivele macroeconomice ale României, abordatela RADR 2026

"Perspectivele macroeconomice ale României și prioritățile privind creșterea competitivității și convergența în context european vor fi abordate împreună cu reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Institutului Național de Statistică, Băncii de Investiții și Dezvoltare și Băncii Mondiale.

La deschiderea oficială a RADR 2026 vor fi prezentate, de asemenea, mesaje video transmise de miniștri ai afacerilor externe și înalți oficiali europeni și internaționali.

În seara zilei de 31 august, ministrul afacerilor externe va găzdui recepția dedicată RADR și Zilei Diplomației Române, care va debuta cu un program artistic susținut de artiști ai Operei Naționale București", conform MAE.

A 2-a zi a Reuniunii Anuale a Diplomației Române - ediția 2026

"Cea de-a doua zi a RADR 2026 va debuta cu primirea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare de către Președintele României, la Palatul Cotroceni. Prim-ministrul României se va întâlni la Palatul Victoria cu șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, urmând ca programul să continue cu sesiuni de lucru închise.

Reuniunea Anuală a Diplomației Române reprezintă principalul forum anual de reflecție și coordonare al diplomației române, oferind cadrul pentru evaluarea priorităților de politică externă și pentru coordonarea acțiunii rețelei diplomatice și consulare a României, notează MAE.