Miruță propune guvernarea proporțională: De ce nu se vrea nici măcar asta? ”PSD credea că o să se sufoce țara fără ei”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, vorbește despre înțelegeri cu PSD, dar pune limite clare în fața social-democraților: USR nu vrea în guvern cu PSD, nici nu vrea să-i lase primii la guvernare, iar criticile continuă.

”PSD s-ar fi așteptat să se sufoce Guvernul, să se sufoce țara”

”Este nevoie de un guvern nou, este nevoie de un guvern cu puteri depline, dar, în ultimele patru luni, guvernul ăsta interimar nu a avut ministere care şi-au pus picioarele pe masă şi au aşteptat să treacă interimatul, ci au avut nişte oameni care au muncit şi care au arătat că interesele României sunt duse mai departe cu multă pricepere, cu multă seriozitate. PSD s-ar fi aşteptat ca, după ce iese din guvern, să se sufoce guvernul, să se sufoce ţara, să mergem plângând după ei că nu mai poate funcţiona România fără ei. Uitaţi cât de bine a funcţionat”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, la Digi24.

”Ce îl îndreptăţeşte pe PSD ca de unul singur, cu 20%, să conducă această ţară?”

În continuare, în contextul blocajului guvermanental, el a afirmat: ”Noi am spus că susţinem rămânerea la guvernare printr-o rotaţie. E o chestie deschisă, e o chestie onestă, mai sunt, nu ştiu, doi ani şi jumătate, trei ani până la următoarele alegeri. Proporţional câte voturi a luat PSD, câte voturi a luat PNL, USR, UDMR, împărţim această perioadă la proporţia voturilor obţinute şi guvernăm doar noi perioada respectivă, doar PSD perioada cealaltă. De ce nu se vrea nici măcar asta? Şi mai e o întrebare la care PSD nu răspunde. Ce îl îndreptăţeşte pe PSD ca de unul singur, cu 20%, să conducă această ţară? Încearcă tot felul de contorsiuni prin Parlament, cu resturi de parlamentari, de la tot felul de partide. Imaginaţi-vă un CSAT cu membrii care sunt pro Federaţia Rusă”.

Radu Miruţă a afirmat că USR refuză să mai facă parte dintr-u guvern cu PSD, dar ”dacă domnul preşedinte va aduce altceva nou, vom lua un răgaz de o jumătate de zi şi ne vom raporta la cum arată acest ceva ipotetic nou”.

Citește și: Planul lui Nicușor Dan pentru Guvern. UDMR a spus pe cine votează premier