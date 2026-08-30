Video - Feribot cu sute de persoane la bord, scufundat în largul Ciprului de Nord / Update

Feribot cu sute de persoane la bord, scufundat în largul Ciprului de Nord - Captură TV LIVE SÖZCÜ Televizyonu

Un feribot cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a scufundat duminică în largul Ciprului de Nord.

Update 1 Cel puțin o persoană a murit

Cel puțin un om a murit după ce un feribot de pasageri de tip catamaran a început să ia apă, s-a răsturnat și s-a scufundat duminică, la aproape 2,5 kilometri de Girne. O amplă operațiune de căutare și salvare a avut loc, cu echipe ale Gărzii de Coastă și nave aflate în apropiere.

Feribotul operat de Filo Denizcilik a plecat din portul Girne în jurul orei 12:30, cu destinația portului Tașucu din provincia Mersin. La scurt timp după plecare, a început să ia apă dintr-un motiv încă necunoscut, scrie TurkyieToday.

Știrea inițială

Sunt în desfăşurare operaţiuni de căutare şi salvare. Nu se cunoaşte încă bilanţul accidentului.

Murat Senkul, primarul oraşului Kyrenia, a spus pentru postul de televiziune CNN Turk că 159 dintre cei 258 de pasageri aflaţi la bordul navei au fost găsiţi.

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Ziarul Kibris a scris că ambarcaţiunea, despre care unele relatări au spus că ar fi un catamaran, a început să ia apă la aproximativ patru mile (7,4 km) de ţărm. La faţa locului au fost trimise ambulanţe, a precizat publicaţia.

"Au fost făcute toate pregătirile necesare pentru a permite o intervenţie rapidă a serviciilor de urgenţă şi a serviciilor medicale", a transmis Ministerul Sănătăţii din Republica Turcă a Ciprului de Nord (RTCN, autoproclamată).

Feribotul se deplasa din portul Kyrenia, cunoscut și sub numele de Girne, în nordul separatist al Ciprului, către portul turcesc Tașucu, din provincia Mersin, scrie Ynetnews.

Mai multe companii operează feriboturi pe ruta aglomerată dintre Kyrenia și Tașucu, dar în acest moment nu se cunoaște ce companie opera feribotul care s-a răsturnat.

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