Cum se apără frații Tate în SUA: Susțin ca au jucat doar un rol, că nu au bani chiar atât de mulți, iar unele mașini ar fi fost doar închiriate

Imagine cu Andrew (d) și Tristan Tate (s). Foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Un judecător federal din Miami urmează să decidă dacă Andrew și Tristan Tate pot fi eliberați pe cauțiune, în timp ce cei doi contestă procedura de extrădare în Marea Britanie, unde sunt vizați de acuzații grave, inclusiv viol și trafic de persoane. Frații Tate resping toate acuzațiile care le sunt aduse.or din SUA analizează eliberarea pe cauțiune a fraților Andrew și Tristan Tate, după o audiere-maraton.

Cei doi au fost aduși în sala de judecată încătușați și îmbrăcați în uniforme bej de deținuți, sub escorta a patru ofițeri federali. Presa americană a remarcat schimbarea aspectului lor fizic, ambii având părul și barba mai crescute decât la ultimele apariții publice. Tristan Tate a fost văzut făcând cu ochiul către o persoană aflată în sala de judecată.

Într-o situație considerată neobișnuită pentru o astfel de procedură, ambii frați au ales să depună mărturie în propria apărare. Avocatul lor, Joseph McBride, a descris decizia drept una „extrem de neobișnuită”.

Andrew și Tristan Tate și-au construit o audiență uriașă pe rețelele sociale, unde au promovat de-a lungul anilor un stil de viață extravagant și mesaje asociate cu masculinitatea agresivă. Cei doi au făcut, de asemenea, în repetate rânduri declarații controversate despre femei.

Procurorii americani au invocat numeroase postări publicate de frații Tate de-a lungul timpului și au susținut că aceștia au resurse financiare importante, contacte internaționale și acces la mai multe documente de călătorie, ceea ce ar putea reprezenta un risc real de fugă în cazul eliberării.

Apărarea a susținut însă că multe dintre afirmațiile făcute de cei doi despre averea lor au avut un rol de promovare și au fost exagerate pentru a atrage atenția asupra afacerilor lor online.

Avocații fraților Tate au mai argumentat că acuzațiile formulate în Marea Britanie sunt vechi și că cei doi nu au fost condamnați. În plus, apărarea a insistat asupra faptului că notorietatea lor internațională ar face extrem de dificilă dispariția lor fără a fi identificați.

Acuzațiile formulate în Regatul Unit includ viol și trafic de persoane și vizează, potrivit procurorilor, șapte presupuse victime. Andrew Tate se confruntă cu 42 de capete de acuzare, în timp ce Tristan Tate este vizat de 17 acuzații.

În cazul lui Andrew Tate există și acuzații legate de imagini indecente cu minori și materiale pornografice considerate extreme.

Frații Tate neagă toate acuzațiile. Andrew Tate i-a descris pe el și pe fratele său drept "foarte nevinovați”.

Apărarea a propus mai multe măsuri restrictive în cazul unei eventuale eliberări: predarea pașapoartelor, monitorizare permanentă prin GPS și stabilirea unei cauțiuni în valoarea decisă de instanță.

Totuși, eliberarea pe cauțiune în dosarele de extrădare internațională este considerată o măsură rară în sistemul judiciar american, existând o prezumție puternică împotriva eliberării persoanelor vizate de astfel de proceduri.

Frații Tate: „Am jucat doar un personaj online”

În timpul audierii, Andrew și Tristan Tate au încercat să explice unele dintre declarațiile și imaginile controversate publicate de-a lungul timpului pe internet. Potrivit lor, multe dintre mesajele șocante aveau legătură cu un personaj construit pentru mediul online.

„Top G spune o grămadă de lucruri extravagante. Oamenii nu îl iau în serios. Este doar o metodă de comunicare”, a spus Tristan Tate, referindu-se la porecla asociată cu fratele său.

Întrebat direct de procuror dacă minte în mesajele pe care le transmite publicului, Tristan Tate a răspuns: „Joc un personaj”.

Andrew Tate a avut, la rândul său, o intervenție tensionată. El a susținut că perioada petrecută în detenție la Miami îl împiedică să participe în mod corespunzător în apărarea din dosarele sale din România și Statele Unite.

„O să pierd doar pentru că nu pot participa la un proces pe care... îl pot câștiga”, a spus Andrew Tate.

Procurorii au respins însă explicația potrivit căreia mesajele controversate reprezintă doar interpretarea unui personaj. În sala de judecată a fost prezentată inclusiv o înregistrare video în care Andrew Tate apare cu o macetă și face afirmații extrem de violente și degradante la adresa femeilor.

Procurorul Abbie Waxman a susținut că respectivele imagini contrazic apărarea bazată pe ideea unui simplu „personaj online”.

Pașapoarte, mașini de lux și o avere contestată

Un alt punct important al audierii a fost legat de posibilitatea ca frații Tate să părăsească Statele Unite dacă ar fi eliberați.

Procurorii au invocat numeroasele călătorii internaționale ale celor doi, resursele lor financiare și declarațiile făcute în trecut despre documente de călătorie și permisuri de conducere din mai multe țări. Într-o înregistrare citată în instanță, Andrew Tate afirmă că ar avea mai multe pașapoarte și numeroase permise de conducere.

Procurorii au prezentat și imagini și postări care îi arată pe frații Tate în apropierea unor avioane private, mașini de lux, criptomonede și proprietăți exclusiviste. A fost menționată inclusiv promovarea unui yacht evaluat la aproximativ 50 de milioane de dolari, prezentat publicului cu puțin timp înainte de arestarea lor.

Avocații apărării au contestat însă imaginea unei averi nelimitate. Aceștia au susținut că unele dintre mașinile de lux prezentate în mediul online, inclusiv un Aston Martin și automobile Bugatti, nu le-ar fi aparținut în mod direct, ci ar fi fost închiriate pentru realizarea unor materiale de promovare.