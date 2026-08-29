Sute de muncitori, captivi în tunelurile hidrocentralelor din Nepal. Totul este acoperit de noroi și rocă

Operațiunile de căutare și salvare au intrat în a patra zi, însă autoritățile din Nepal se confruntă cu o misiune tot mai dificilă. Sute de oameni au murit după inundațiile și viiturile devastatoare produse în zona de frontieră dintre Nepal și Tibet, iar aproape 3.000 de persoane sunt încă date dispărute. Printre cei căutați se află sute de muncitori de la proiecte hidroelectrice, despre care există temeri că au rămas captivi în tuneluri îngropate de noroi și pietre.

Dezastrul care a lovit regiunea Himalaya a provocat una dintre cele mai grave tragedii naturale din Nepal din ultimii ani. Viiturile au măturat localități întregi, au distrus drumuri și poduri și au afectat grav numeroase proiecte hidroelectrice construite de-a lungul râurilor din nordul țării.

Cel mai recent bilanț indică cel puțin 669 de persoane decedate în Nepal, în timp ce alte șapte victime au fost raportate în Tibet. Numărul persoanelor dispărute se apropie de 3.000, iar autoritățile avertizează că bilanțul se poate modifica în continuare pe măsură ce echipele de intervenție ajung în zone care au rămas izolate.

Sute de oameni ar putea fi captivi în tunelurile hidrocentralelor

Una dintre cele mai dificile misiuni pentru salvatori are loc în zona proiectelor hidroelectrice din districtele Rasuwa și Nuwakot. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile și operatorii din domeniu, peste 900 de persoane sunt date dispărute sau nu mai pot fi contactate la 11 proiecte hidroelectrice.

Există temeri că o parte dintre acestea se află în tuneluri subterane care au fost inundate sau blocate de cantități uriașe de noroi și rocă.

Unele dintre proiectele afectate sunt încă în construcție, iar acest lucru complică situația. Autoritățile nu au întotdeauna evidențe complete cu privire la numărul muncitorilor aflați în interiorul șantierelor. Din acest motiv, oficialii se tem că numărul persoanelor dispărute ar putea fi chiar mai mare decât cel cunoscut în prezent.

La unul dintre proiectele din zona Upper Trishuli, sute de persoane au fost inițial raportate ca fiind dispărute, iar o parte au fost ulterior salvate. Militarii nepalezi au reușit să scoată oameni din tuneluri, însă în alte puncte accesul rămâne aproape imposibil.

Tunelurile au fost inundate sau acoperite cu noroi, iar unele intrări au dispărut complet sub moloz. La proiectul hidroelectric Rasuwagadhi, zeci de angajați sunt în continuare de negăsit. Salvatorii cred că unele persoane ar putea fi blocate în interiorul unei centrale subterane cu mai multe niveluri.

„Nu știm unde se află unii dintre muncitori”, au transmis oficialii, care încearcă să stabilească dacă există persoane care au supraviețuit în spațiile subterane și dacă acestea mai au acces la oxigen.

Salvatorii folosesc utilaje pentru a ajunge la oamenii captivi

Armata nepaleză a mobilizat echipe specializate și utilaje pentru a săpa prin zonele acoperite de pământ și rocă.

În unele cazuri, salvatorii trebuie să îndepărteze metri întregi de material înainte să poată ajunge la intrarea unui tunel. Drumurile de acces au fost distruse, iar podurile au fost luate de ape. În lipsa accesului rutier, unele echipe pot ajunge în zonele afectate doar cu elicopterul.

Armata a anunțat că acordă prioritate operațiunilor din mai multe tuneluri hidroelectrice, în timp ce echipele încearcă să stabilească exact câte persoane se află în interior. India a trimis, la rândul său, o echipă formată din specialiști în salvări din tuneluri și personal medical pentru a sprijini operațiunile din Nepal.

În Kathmandu și în alte orașe, familiile persoanelor dispărute merg zilnic la spitale și centre medicale pentru a verifica listele victimelor.

Fotografii și nume ale persoanelor dispărute au fost afișate în spitale, iar rudele încearcă să obțină orice informație despre cei care nu au mai fost văzuți de miercuri. Situația este cu atât mai dificilă cu cât multe dintre comunitățile lovite de viituri au fost izolate, iar unele sate au fost practic șterse de pe hartă.

În anumite zone, clădirile au fost acoperite complet de noroi. Drumurile au dispărut, iar podurile care făceau legătura între localități au fost distruse.

Există și persoane dispărute din alte țări. Printre acestea se află turiști și muncitori străini care se aflau în Nepal în momentul producerii dezastrului. Autoritățile au primit solicitări din mai multe state pentru verificarea situației cetățenilor lor.

O tragedie provocată de prăbușirea unei zone glaciare

Potrivit informațiilor publicate de autorități și specialiști, dezastrul a început după prăbușirea unei mase de gheață, rocă și sedimente în zona muntoasă de la granița dintre Nepal și Tibet. O cantitate uriașă de material a ajuns în albia râului Lende, iar apa și resturile au fost împinse cu o forță enormă spre sud.

Viitura a afectat în special râurile Bhotekoshi și Trishuli. Într-un interval extrem de scurt, nivelul râului Trishuli a crescut cu aproximativ nouă metri în doar 30 de minute, potrivit informațiilor citate de presa internațională. Apa a antrenat pietre, copaci, pământ și bucăți de infrastructură și a lovit localitățile aflate de-a lungul văilor.

Astfel, unele comunități nu au avut practic timp să reacționeze.

Un nou lac format în munți provoacă temeri

Operațiunile de salvare au fost suspendate temporar din cauza riscului unei noi viituri. În zona în care s-a produs prăbușirea s-a format un lac, după ce cantitățile uriașe de rocă și gheață au blocat cursul apei. Specialiștii avertizează că barajul natural care reține apa este instabil. Dacă acesta cedează brusc, o nouă cantitate uriașă de apă ar putea porni către văile aflate în aval. Din acest motiv, salvatorii au fost nevoiți să își adapteze operațiunile și să monitorizeze permanent nivelul lacului.

Operațiunile au fost reluate după ce riscul imediat a fost considerat gestionabil, însă specialiștii continuă să avertizeze că situația rămâne periculoasă.

Pe lângă căutarea supraviețuitorilor, autoritățile nepaleze trebuie să gestioneze un număr tot mai mare de cadavre recuperate din zonele afectate. Unele trupuri au fost găsite după ce au fost transportate de ape pe distanțe mari. În anumite cazuri, victimele nu mai pot fi identificate vizual. Autoritățile se pregătesc să recolteze probe ADN înainte de înhumarea unor rămășițe neidentificate.

În unele zone, spațiile disponibile pentru păstrarea cadavrelor sunt deja insuficiente. Au fost amenajate centre improvizate pentru victime, în timp ce autoritățile caută soluții pentru identificarea acestora și pentru informarea familiilor.

În anumite localități, oficialii au luat în calcul chiar înhumarea într-o groapă comună a rămășițelor care nu pot fi identificate, după recoltarea probelor necesare.

Sate întregi au fost acoperite de noroi

Imaginile din zonele afectate arată amploarea distrugerilor. Casele au fost smulse de viitură sau acoperite până la acoperiș de noroi și pietre. În unele sate, salvatorii nu mai găsesc decât fundațiile clădirilor. Podurile au fost distruse, iar drumurile au fost transformate în albii de râu. Infrastructura hidroelectrică a suferit, la rândul său, pagube uriașe.

Potrivit estimărilor preliminare, pagubele produse infrastructurii și proiectelor energetice se ridică la miliarde de rupii nepaleze. Unele centrale au fost complet distruse sau grav avariate.

Peste 400 MW de capacitate de producție au fost afectați în zona coridorului Trishuli, după avarierea mai multor proiecte hidroelectrice.

Autoritățile spun însă că, pentru moment, principala prioritate rămâne salvarea oamenilor, nu reluarea producției de energie.

Nepalul a solicitat sprijin internațional, în special pentru operațiuni tehnice dificile, precum salvarea persoanelor captive în tuneluri, identificarea cadavrelor și refacerea infrastructurii. India și China au trimis echipe și materiale de intervenție, iar sprijinul a venit și din partea altor state și organizații internaționale.

Guvernul nepalez estimează că reconstrucția zonelor distruse ar putea costa între 4 și 5 miliarde de dolari, o sumă uriașă pentru o țară cu aproximativ 30 de milioane de locuitori.