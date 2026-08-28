Epoca Clotilde Armand părea apusă. Dar nu. Brațul armat al Primăriei lui George Tuță, în centrul unui scandal cu o femeie care vindea prune

femeie sector 1

O bunică încearca să vândă roșii, prune, flori și alte produse la o tarabă improvizată lângă o stație de autobuz din Sectorul 1.

Polițiștii i-au aruncat, pe stradă, prunele și ce mai avea bunica. Femeia a început să plângă

Imagini revoltătoare au apărut vineri în spațiul public, după o intervenție a Poliției Locale Sector 1 în zona stației de autobuz Perla din București. În imaginile publicate pe TikTok se vede cum produsele pe care o femeie le avea la vânzare ajung împrăștiate pe jos. Femeia, vizibil afectată de cele întâmplate, începe să plângă.

♬ sunet original - Stegarescu Marin @marinstegarescu1 POLITIA LOCALA SECTOR 1, AZI 28 AUGUST. DE ASTA ESTE IN STARE POLITIA LOCALA. INDIVIZII ĂȘTIA SUNT IN SLUJBA CETAȚENILOR... ATĂT POT EI SĂ FACĂ CA MILIȚIENI. AMENZI PENTRU O CEAPĂ VÂNDUTĂ IN STAȚIA DE AUTOBUZ PERLA. NE AJUTAȚI SĂ îi RECUNOAȘTEM, MAI ALES PE INDIVIDUL IN CIVIL, CARE DIN CĂTE ȘTIM, TREBUIE SĂ AIBE UNIFORMĂ DE SERVICIU. CE ESTE EL? A URCAT OCAZIONAL IN MAȘINA DE POLIȚIE? ȘI-A FĂCUT PLANUL DE AMENZI PENTRU ASTAZI. MÂINE E O NOUA ZI. GĂSESC EI O ALTĂ CEAPĂ DE AMENDAT... #politia

Jurnalistul Val Vâlcu a comentat subiectul spunând că „Poliția locală este în subordinea Primăriei, este brațul armat al Primăriei Sectorului 1”. Acum edil este George Tuță.

„Poliția locală ar trebui să amendeze Poliția Locală pentru că au răspândit pe jos legumele și fructele. Credeam că acest gen de răutăți se duc odată cu fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand. La ea puteam să ne gândim. Dar vedem că și George Tuță... Poliția locală este în subordinea Primăriei, este brațul armat al Primăriei Sectorului 1”, a zis jurnalistul Val Vâlcu la ora 17.00, în cadrul unei emisiuni de la România TV.

Abia după ce imaginile au ajuns în spațiul public și au apărut reacții critice, primarul George Tuță a anunțat că polițistul local implicat va fi cercetat disciplinar. Reacția edilului a venit la aproximativ o oră și jumătate după declarațiile făcute de Val Vâlcu la România TV.

„Condamn ferm comportamentul polițistului local surprins în imaginile apărute astăzi în spațiul public. Un astfel de comportament nu este acceptabil și nu reprezintă modul în care trebuie să se poarte un reprezentant al autorității cu cetățenii. Am cerut ca polițistul local implicat să fie cercetat disciplinar, iar conducerea Poliției Locale Sector 1 s-a autosesizat deja și a început verificările. Voi urmări personal ca această situație să fie analizată cu maximă seriozitate și cu respectarea strictă a legii. Există sesizări repetate din partea cetățenilor privind comerțul stradal neautorizat în zona respectivă, iar Poliția Locală are obligația să intervină atunci când legea este încălcată. Dar acest context nu justifică în niciun fel un comportament abuziv, agresiv sau lipsit de respect. Legea trebuie aplicată ferm, dar cu calm, profesionalism și proporționalitate. Iar cei care au obligația să o aplice trebuie să fie primii care o respectă. Nu voi apăra și nu voi relativiza un astfel de comportament. Dacă în urma cercetării disciplinare se constată abateri, trebuie aplicate măsurile prevăzute de lege”.