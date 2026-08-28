MAE, atenționare de călătorie pentru românii din Spania

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @natanaelginting

MAE a transmis, vineri, o atenționare pentru românii care se află sau intenționează să călătorească în Spania.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că autorităţile locale au instituit un cod portocaliu de risc de incendii de vegetaţie în Comunitatea Autonomă Valenciană.

În prezent, este înregistrat un incendiu de vegetaţie în El Saler, provincia Valencia, transmite MAE.

Recomandările MAE

Se recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să verifice starea drumurilor prin canalele oficiale ale Direcţiei Generale de Trafic din Spania: etraffic.dgt.es/etrafficWEB/, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de către autorităţile spaniole: https://www.112cv.gva.es/va/

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web: valencia.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte că românii care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, potrivit Agerpres.

Tensiuni în Spania, pe fondul crizei migranților

Spania trece în această perioadă și printr-o criză a migrației, în contextul unui aflux masiv de persoane venite din Maroc în exclava Ceuta.

Situația a generat tensiuni puternice, iar protestele localnicilor au escaladat joi, când corturile în care erau adăpostiți migranții au fost atacate și incendiate.

Incidentul a degenerat rapid pe plaja Benitez, unde mai mulți localnici au distrus și incendiat corturile improvizate ale migranților. Poliția a intervenit pentru a separa cele două grupuri. Protestatarii au încercat anterior să oprească mașinile Crucii Roșii care aduceau apă și alimente pentru migranți.