„Noaptea Muzeelor la sate” 2026, în judeţul Dâmboviţa

Muzeul Dumitru Ulieru din Pietroșița

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, organizează sâmbătă, 29 august 2026, evenimentul cultural „Noaptea Muzeelor la Sate”

Cu această ocazie, publicul este invitatsă descopere expozițiile muzeelor într-un mod inedit, făcând o plimbare nocturnă printr-un patrimoniu cultural divers, situat în zona rurală a județului Dâmbovița.

Astfel, între orele 18:00-22:00, dâmboviţenii și nu doar ei sunt invitați să viziteze, gratuit, expoziţiile permanente ale următoarelor muzee:

– Casa Atelier ”Gabriel Popescu” Vulcana – Pandele

– Muzeul Etnografic ”Dumitru Ulieru” Pietroşiţa

Evenimentul cultural „Noaptea Muzeelor la Sate” este inițiat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România (organizaţie unde Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște este membru fondator), fiind unic în Europa și se adresează muzeelor și colecțiilor private sau de stat, caselor memoriale și de memorie istorică și altor entități culturale și religioase, cu valoare istorică, culturală sau de patrimoniu, din spațiul rural românesc.