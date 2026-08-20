Guvernul, sprijin de până la 300 euro/ha pentru producătorii de cartofi de consum

Foto: Crișan Andreescu

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, schema de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartofi de consum în anul 2026, potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Bugetul alocat programului derulat de MADR este de 26,625 milioane de lei, iar sprijinul acordat beneficiarilor este de maximum 300 euro/ha, proporțional cu suprafața efectiv cultivată.

'Față de sprijinul de 700-800 de euro pe hectar propus de noi, Guvernul a aprobat un sprijin de 300 de euro pe hectar. În urma discuțiilor, aceasta a fost suma maximă pentru care am putut obține aprobarea bugetului necesar, ca producătorii de cartofi să nu rămână fără sprijin și în acest an. Astfel, putem lansa programul înainte de recoltare și, printr-un proces rapid de înscriere și verificare, putem acorda sprijin producătorilor de cartofi, în contextul costurilor de producție tot mai mari și al provocărilor generate de importuri. În același timp, Ministerul Agriculturii continuă să susțină că agricultura are nevoie de un sprijin mai consistent din partea Guvernului și că, mai ales într-un an marcat de situații de criză, fermierii trebuie sprijiniți mai rapid și mai ferm', a declarat viceprim-ministrul Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii, în comunicat.

Schema se adresează producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil până la 31 decembrie 2026, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, precum și producătorilor agricoli persoane juridice.

Condițiile pentru care se acordă ajutorul

Pentru a beneficia de sprijin, producătorii trebuie să cultive o suprafață de minimum 0,3 hectare cu cartof de consum, să obțină o producție de cel puțin 12 tone/ha, să fie înscriși în Registrul agricol și să facă dovada valorificării producției prin documentele justificative prevăzute de actul normativ.

Cererile de înscriere în program se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județene, în cinci zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii. Acestea pot fi transmise și prin mijloace electronice, poștă sau curierat.

Identificarea suprafețelor și verificarea existenței culturilor se realizează înainte de recoltare, de către echipe mixte formate din reprezentanți ai DAJ și ai centrelor județene APIA. Recoltarea și valorificarea producției se efectuează după verificările în teren și cel târziu până la 18 noiembrie 2026, inclusiv.

Documentele care atestă valorificarea producției trebuie depuse până la 23 noiembrie 2026, inclusiv. Plata sprijinului se va efectua până la 22 decembrie 2026.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro pe durata ultimilor trei ani. În situația în care solicitările depășesc bugetul alocat programului, cuantumul sprijinului acordat pe hectar va fi redus proporțional. (Agerpres)