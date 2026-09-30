Cum se achită rovinieta și tariful TollRo, de la 1 octombrie. CNAIR, după ce s-a trezit cu mai multe sume de bani în conturi: "Nu conferă dreptul de circulație"

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Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) S.A. a explicat cum se vor achita rovinieta și tariful TollRo (inclusiv tichetul de rută) începând cu 1 octombrie.

"Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) S.A. informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale că, începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, rovinieta și tariful TollRo (inclusiv tichetul de rută) se achită numai prin canalele oficiale ale noului Sistem de Tarifare Rutieră Electronică, prezentate mai jos.

CNAIR a constatat că, începând cu data de 28 septembrie 2026, în conturile de venituri ale companiei au fost virate prin ordin de plată sume de bani cu mențiuni precum „plată toll”, „tarif TollRo” sau „portofel electronic”.

Precizăm că aceste sume NU reprezintă plata rovinietei, a tichetului de rută sau a tarifului TollRo și NU conferă dreptul de circulație pe rețeaua de drumuri naționale. Un virament bancar nu este înregistrat în sistemul electronic de tarifare și nu poate fi asociat unui vehicul și unei perioade de valabilitate. Prin urmare, un utilizator care a achitat astfel riscă să circule fără tarif valabil și să fie sancționat", transmite CNAIR.

Solicităm ferm utilizatorilor să NU efectueze viramente directe în conturile bancare ale CNAIR pentru plata rovinietei, a tichetului de rută, a tarifului TollRo sau pentru alimentarea portofelului electronic", atrage atenția CNAIR.

Cum se achită tariful TollRo și rovinieta

"În prezent, tariful TollRo poate fi achitat în două moduri:

Tichet de rută – plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei;

Tarifare pe distanța parcursă – traseul se înregistrează prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se face din portofelul electronic.

În niciunul dintre aceste cazuri plata nu se face prin virament bancar în conturile CNAIR.

Canalele oficiale de plată disponibile începând cu 1 octombrie 2026 sunt:

Portalul web oficial: https://etoll.ro – creare cont, înrolarea vehiculelor, achiziția rovinietei și a tichetului de rută, gestionarea portofelului electronic și a facturilor;

Aplicația mobilă TollRo, gratuită pentru iOS și Android – achiziția rovinietei și a tichetului de rută, înregistrarea traseului pentru TollRo:

https://apps.apple.com/ro/app/tollro/id6774169985

https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.cnair.tollro

Punctele de vânzare CNAIR și punctele de trecere a frontierei (SDN și ACI) – rovinietă și tichet de rută;

Distribuitorii autorizați – rovinietă, inclusiv prin SMS", a transmis CNAIR.

Cum își pot primi banii înapoi cei care i-au virat în conturile CNAIR

"Persoanele care au virat deja sume în conturile CNAIR pot solicita restituirea acestora printr-o cerere transmisă la adresa de e-mail registraturacnair@andnet.ro, însoțită de dovada plății (ordinul de plată) și de datele contului în care să se facă restituirea (IBAN și titular). Aceste sume nu țin loc de tarif: pentru a circula legal începând cu 1 octombrie 2026, utilizatorii trebuie să achite rovinieta, tichetul de rută sau tariful TollRo prin unul dintre canalele de mai sus.

Recomandăm utilizatorilor să achite tarifele numai prin canalele indicate în prezentul comunicat și să nu dea curs solicitărilor de plată primite pe alte căi. Informații suplimentare sunt disponibile pe portalul oficial https://etoll.ro", a transmis CNAIR.

Rovinietele care rămân valabile

"Rovinietele pentru vehiculele de transport persoane (autoturisme, microbuze și autocare) deja cumpărate rămân valabile. De asemenea, își păstrează valabilitatea și cele pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone.

Aceste roviniete, emise până pe 30 septembrie 2026 prin sistemul actual (SIEGMCR), își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele. Nu este necesară achiziția unei roviniete noi, iar verificarea lor, în trafic, se face automat", mai arată CNAIR.