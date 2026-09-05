Corneliu Ștefan, la deschiderea Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu: Să-i aducem pe copii mai aproape de lectură

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Până pe 7 septembrie, Târgoviștea îmbracă haine de sărbătoare, cu ocazia "Zilelor Cetății", care marchează deschiderea Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu”.

"Deschiderea Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu”, ajuns la cea de-a XXV-a ediție, organizat de Consiliul Județean Dâmbovița prin Biblioteca Județeană, este unul dintre momentele la care sunt prezent în fiecare an.

Este important să avem, chiar în centrul municipiului, un loc dedicat cărților și, mai ales, să-i aducem pe copii și pe tineri mai aproape de lectură.

Salonul Editorial îi așteaptă pe toți cei care vor să descopere autori, titluri noi și să petreacă timp răsfoind paginile unor cărți.

La mulți ani, Târgoviște! La mulți ani, târgovișteni! Să ne bucurăm împreună de Zilele Cetății!", a ținut să precizeze Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Programul manifestărilor de "Zilelor Cetății"

SÂMBĂTĂ – 5 septembrie

SCUARUL PRIMĂRIEI

10:00 – 21:00 – Salonul Editorial Ion Heliade Rădulescu, organizat de Biblioteca Județeană Dâmbovița

11:00 – 18:00 – Târg de anticariat

11:00 – 18:00 – Stand Expozițional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgoviște

11:00 – 18:00 – Stand Expozițional al echipelor de robotică Phantom și UnderConstruction, de la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște

CENTRUL VECHI (ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE)

11:00 – 18:00 – Expoziție cu proiecte de arhitectură din cadrul Anualei OM 2021 – realizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Muntenia Vest

PARCUL CHINDIEI (ZONA RUINE)

10:00 – 22:00 – Târgul meșterilor populari organizat de Centrul Județean de Cultură al Județului Dâmbovița

10:00 – 20:00 – Ateliere medievale: jocuri medievale, tir cu arcul, ateliere de pictură

10:00 – 14:00 – Zona copiilor – clovni, mascote, păpuși pe picioare, personaje Marvel, recitaluri de muzică și dans susținute de elevi ai școlilor din Târgoviște

18:00 – 22:00 – Concert susținut de Trupa Etemasy, Trupa Kromath, Trupa Skyller, Ioana Ignat, DJ Project, Misha Miller

22:00 – Spectacol multimedia – drone, proiecție pe turn



CINEMA INDEPENDENȚA

11:00 – Film pentru copii – „Prințesa și broscoiul”

GRĂDINA ZOOLOGICĂ

11:00 – 12:00 – Tur organizat al copiilor în incinta grădinii zoologice, hrănirea animalelor domestice

CLUBUL PENSIONARILOR

11:00 – 13:00 – Concurs de dans – Concurenții: beneficiarii clubului

COMPLEXUL TURISTIC DE NATAȚIE – PARC COMPLEX

18:00 – 19:30 – Campionatul de fotbal între cartiere – Cupa Cartierelor Târgoviște

BAZE DE TENIS ȘI PADEL

09:00 – 22:00 – Turneu de tenis Cupa Zilele Cetății

09:00 – 22:00 – Turneu de padel Cupa Zilele Cetății

DUMINICĂ – 6 septembrie

SCUARUL PRIMĂRIEI

10:00 – 21:00 – Salonul Editorial Ion Heliade Rădulescu, organizat de Biblioteca Județeană Dâmbovița

11:00 – 18:00 – Târg de anticariat

11:00 – 18:00 – Stand Expozițional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgoviște

11:00 – 18:00 – Stand Expozițional al echipelor de robotică Phantom și UnderConstruction, de la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște

CENTRUL VECHI (ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE)

11:00 – 18:00 – Expoziție cu proiecte de arhitectură din cadrul Anualei OM 2021 – realizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Muntenia Vest

PARCUL CHINDIEI (ZONA RUINE)

10:00 – 22:00 – Târgul meșterilor populari organizat de Centrul Județean de Cultură al Județului Dâmbovița

10:00 – 20:00 – Ateliere medievale: jocuri medievale, tir cu arcul, ateliere de pictură

10:00 – 14:00 – Zona copiilor – clovni, mascote, păpuși uriașe, personaje Marvel, recitaluri de muzică și dans susținute de elevi ai școlilor din Târgoviște

18:30 – 22:45 – Concert extraordinar susținut de Punctul Zero, Lora, Trooper, Lidia Buble, Smiley

22:45 – Foc de artificii

CINEMA INDEPENDENȚA

15:00 – Film pentru copii – „Incredibilii”

GRĂDINA ZOOLOGICĂ

11:00 – 12:00 – Tur organizat al copiilor în incinta grădinii zoologice, hrănirea animalelor domestice

CLUBUL PENSIONARILOR

11:00 – 13:00 – Concurs de rummy – Concurenții: beneficiarii clubului

COMPLEXUL TURISTIC DE NATAȚIE – PARC COMPLEX

18:00 – 19:30 – Campionatul de fotbal – Cupa Cartierelor Târgoviște – meci demonstrativ între echipa reprezentanților Municipiului Târgoviște și echipa formată din foste glorii ale Naționalei de Fotbal a României și reprezentanți ai Naționalei de Fotbal a Artiștilor

BAZE DE TENIS ȘI PADEL

09:00 – 22:00 – Turneu de tenis Cupa Zilele Cetății

09:00 – 22:00 – Turneu de padel Cupa Zilele Cetății

LUNI – 7 septembrie

SCUARUL PRIMĂRIEI

10:00 – 21:00 – Salonul Editorial Ion Heliade Rădulescu, organizat de Biblioteca Județeană Dâmbovița

11:00 – 18:00 – Târg de anticariat

11:00 – 18:00 – Stand Expozițional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgoviște

11:00 – 18:00 – Stand Expozițional al echipelor de robotică Phantom și UnderConstruction, de la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște

CENTRUL VECHI (ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE)

11:00 – 18:00 – Expoziție cu proiecte de arhitectură din cadrul Anualei OM 2021 – realizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Muntenia Vest

MARȚI – 8 septembrie

Evenimente oficiale:

CATEDRALA MITROPOLITANĂ DIN TÂRGOVIȘTE

10:00 – 12:00 – Participare la Sfânta Liturghie

TRASEU PROCESIUNE

12:00 – 12:30 – Procesiune: Mitropolia Târgoviște – Bulevardul Mircea cel Bătrân – Calea Domnească – Curtea Domnească

COMPLEXUL MUZEAL CURTEA DOMNEASCĂ – RUINE

12:30 – Ședința festivă a Consiliului Local Municipal Târgoviște