Corneliu Ștefan, la deschiderea Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu: Să-i aducem pe copii mai aproape de lectură

Până pe 7 septembrie, Târgoviștea îmbracă haine de sărbătoare, cu ocazia "Zilelor Cetății", care marchează deschiderea Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu”.
"Deschiderea Salonului Editorial „Ion Heliade Rădulescu”, ajuns la cea de-a XXV-a ediție, organizat de Consiliul Județean Dâmbovița prin Biblioteca Județeană, este unul dintre momentele la care sunt prezent în fiecare an.
Este important să avem, chiar în centrul municipiului, un loc dedicat cărților și, mai ales, să-i aducem pe copii și pe tineri mai aproape de lectură.
Salonul Editorial îi așteaptă pe toți cei care vor să descopere autori, titluri noi și să petreacă timp răsfoind paginile unor cărți.
La mulți ani, Târgoviște! La mulți ani, târgovișteni! Să ne bucurăm împreună de Zilele Cetății!", a ținut să precizeze Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.
Programul manifestărilor de "Zilelor Cetății"
SÂMBĂTĂ – 5 septembrie
SCUARUL PRIMĂRIEI
10:00 – 21:00 – Salonul Editorial Ion Heliade Rădulescu, organizat de Biblioteca Județeană Dâmbovița
11:00 – 18:00 – Târg de anticariat
11:00 – 18:00 – Stand Expozițional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgoviște
11:00 – 18:00 – Stand Expozițional al echipelor de robotică Phantom și UnderConstruction, de la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște
CENTRUL VECHI (ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE)
11:00 – 18:00 – Expoziție cu proiecte de arhitectură din cadrul Anualei OM 2021 – realizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Muntenia Vest
PARCUL CHINDIEI (ZONA RUINE)
10:00 – 22:00 – Târgul meșterilor populari organizat de Centrul Județean de Cultură al Județului Dâmbovița
10:00 – 20:00 – Ateliere medievale: jocuri medievale, tir cu arcul, ateliere de pictură
10:00 – 14:00 – Zona copiilor – clovni, mascote, păpuși pe picioare, personaje Marvel, recitaluri de muzică și dans susținute de elevi ai școlilor din Târgoviște
18:00 – 22:00 – Concert susținut de Trupa Etemasy, Trupa Kromath, Trupa Skyller, Ioana Ignat, DJ Project, Misha Miller
22:00 – Spectacol multimedia – drone, proiecție pe turn
CINEMA INDEPENDENȚA
11:00 – Film pentru copii – „Prințesa și broscoiul”
GRĂDINA ZOOLOGICĂ
11:00 – 12:00 – Tur organizat al copiilor în incinta grădinii zoologice, hrănirea animalelor domestice
CLUBUL PENSIONARILOR
11:00 – 13:00 – Concurs de dans – Concurenții: beneficiarii clubului
COMPLEXUL TURISTIC DE NATAȚIE – PARC COMPLEX
18:00 – 19:30 – Campionatul de fotbal între cartiere – Cupa Cartierelor Târgoviște
BAZE DE TENIS ȘI PADEL
09:00 – 22:00 – Turneu de tenis Cupa Zilele Cetății
09:00 – 22:00 – Turneu de padel Cupa Zilele Cetății
DUMINICĂ – 6 septembrie
SCUARUL PRIMĂRIEI
10:00 – 21:00 – Salonul Editorial Ion Heliade Rădulescu, organizat de Biblioteca Județeană Dâmbovița
11:00 – 18:00 – Târg de anticariat
11:00 – 18:00 – Stand Expozițional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgoviște
11:00 – 18:00 – Stand Expozițional al echipelor de robotică Phantom și UnderConstruction, de la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște
CENTRUL VECHI (ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE)
11:00 – 18:00 – Expoziție cu proiecte de arhitectură din cadrul Anualei OM 2021 – realizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Muntenia Vest
PARCUL CHINDIEI (ZONA RUINE)
10:00 – 22:00 – Târgul meșterilor populari organizat de Centrul Județean de Cultură al Județului Dâmbovița
10:00 – 20:00 – Ateliere medievale: jocuri medievale, tir cu arcul, ateliere de pictură
10:00 – 14:00 – Zona copiilor – clovni, mascote, păpuși uriașe, personaje Marvel, recitaluri de muzică și dans susținute de elevi ai școlilor din Târgoviște
18:30 – 22:45 – Concert extraordinar susținut de Punctul Zero, Lora, Trooper, Lidia Buble, Smiley
22:45 – Foc de artificii
CINEMA INDEPENDENȚA
15:00 – Film pentru copii – „Incredibilii”
GRĂDINA ZOOLOGICĂ
11:00 – 12:00 – Tur organizat al copiilor în incinta grădinii zoologice, hrănirea animalelor domestice
CLUBUL PENSIONARILOR
11:00 – 13:00 – Concurs de rummy – Concurenții: beneficiarii clubului
COMPLEXUL TURISTIC DE NATAȚIE – PARC COMPLEX
18:00 – 19:30 – Campionatul de fotbal – Cupa Cartierelor Târgoviște – meci demonstrativ între echipa reprezentanților Municipiului Târgoviște și echipa formată din foste glorii ale Naționalei de Fotbal a României și reprezentanți ai Naționalei de Fotbal a Artiștilor
BAZE DE TENIS ȘI PADEL
09:00 – 22:00 – Turneu de tenis Cupa Zilele Cetății
09:00 – 22:00 – Turneu de padel Cupa Zilele Cetății
LUNI – 7 septembrie
SCUARUL PRIMĂRIEI
10:00 – 21:00 – Salonul Editorial Ion Heliade Rădulescu, organizat de Biblioteca Județeană Dâmbovița
11:00 – 18:00 – Târg de anticariat
11:00 – 18:00 – Stand Expozițional de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Târgoviște
11:00 – 18:00 – Stand Expozițional al echipelor de robotică Phantom și UnderConstruction, de la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște
CENTRUL VECHI (ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE)
11:00 – 18:00 – Expoziție cu proiecte de arhitectură din cadrul Anualei OM 2021 – realizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Muntenia Vest
MARȚI – 8 septembrie
Evenimente oficiale:
CATEDRALA MITROPOLITANĂ DIN TÂRGOVIȘTE
10:00 – 12:00 – Participare la Sfânta Liturghie
TRASEU PROCESIUNE
12:00 – 12:30 – Procesiune: Mitropolia Târgoviște – Bulevardul Mircea cel Bătrân – Calea Domnească – Curtea Domnească
COMPLEXUL MUZEAL CURTEA DOMNEASCĂ – RUINE
12:30 – Ședința festivă a Consiliului Local Municipal Târgoviște