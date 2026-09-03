 IRI Travel, despre  tendințele sezonului turistic viitor și consolidarea parteneriatului cu lanțul hotelier Prestige

IRI Travel, lider pe segmentul vacanțelor în Bulgaria, a anunțat lansarea programelor turistice dedicate concursului Eurovision 2027 de la Burgas și tendințele turistice ale anului viitor.

Evenimentul de la sfârșitul săptămânii trecute de la Nisipurile de Aur, a avut loc într-un context favorabil pentru industria turismului, după un sezon estival 2026 care a confirmat interesul constant al românilor pentru vacanțele organizate prin agențiile de turism și pentru destinațiile care oferă cel mai bun raport calitate-preț.

Prestige Hotels continuă investițiile și își consolidează poziția pe piața românească

Parteneriatul dintre IRI Travel și Prestige Hotels reprezintă unul dintre cele mai solide exemple de colaborare dintre un touroperator român și un grup hotelier din Bulgaria.

Anul 2026 marchează o etapă importantă în dezvoltarea Prestige Hotels, prin inaugurarea celui de-al treilea hotel al grupului, Prestige Grand Hotel & Aquapark, investiție care transformă Prestige într-un veritabil lanț hotelier în stațiunea Nisipurile de Aur. Complexul depășește în prezent 500 de camere și apartamente și continuă să investească în facilități pentru familii, servicii All Inclusive premium, centre SPA, aquapark-uri și programe de divertisment.

Potrivit reprezentanților hotelului, turiștii români reprezintă aproximativ 80% din totalul oaspeților complexului, confirmând statutul României drept cea mai importantă piață externă pentru Prestige Hotels. De asemenea, numărul turiștilor români care au ales Prestige Hotels a crescut cu 10% față de anul precedent, iar gradul de ocupare a fost în vârful de sezon de 100%.

„Prestige Hotels reprezintă unul dintre cele mai bune exemple de investiții inteligente și dezvoltare sustenabilă în turism. Turiștii români apreciază calitatea serviciilor, facilitățile moderne și atmosfera prietenoasă, iar rezultatele se văd în gradul ridicat de ocupare și în fidelitatea clienților”, afirmă Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

La conferință, Angelica Chirica, director de marketing și vânzări pentru piața românească al Prestige Hotels, a anunțat că Prestige Grand va beneficia de un aquapark propriu, cu zone acoperite și descoperite, piscine, tobogane, jacuzzi, zone pentru copii de vârste diferite, loc de joacă și centru SPA cu saună, hamam și servicii de masaj. Hotelul va beneficia, de asemenea, de extinderea zonelor de terasă.

Potrivit reprezentanților Prestige, noul hotel a fost achiziționat în noiembrie 2025, lucrările de reconstrucție fiind finalizate pe 25 iunie 2026, iar hotelul fiind deschis pe 26 iunie. Odată cu inaugurarea celui de-al treilea hotel, capacitatea complexului a ajuns la aproximativ 500-550 de camere, iar peste 80% dintre turiștii cazați în această vară au fost români.

Prestige dispune și de o plajă proprie situată la aproximativ 3 kilometri de complex. Hotelul asigură transportul turiștilor cu shuttle, cu plecări și întoarceri la intervale de aproximativ 30 de minute. Plaja este amplasată într-un golf, are intrare lină în mare și nisip de calitate, iar turiștii au oferit feedback pozitiv în legătură cu această facilitate.

Eurovision 2027 transformă Burgas într-o nouă atracție pentru turiștii români

După desemnarea orașului Burgas drept gazdă a Eurovision Song Contest 2027, competiție care va avea loc în perioada 11-15 mai 2027, IRI Travel pregătește pachete speciale dedicate fanilor muzicii, grupurilor organizate și turiștilor individuali interesați să participe la cel mai important eveniment muzical european.

„Eurovision 2027 reprezintă o oportunitate extraordinară pentru dezvoltarea turismului regional. Burgas va deveni pentru câteva zile centrul atenției europene, iar turiștii români vor avea șansa de a participa la un eveniment unic, aflat la doar câteva ore de casă. Estimăm că Eurovision va deveni, alături de Paște și de minivacanța de 1 Mai, unul dintre cele mai importante motive pentru care românii vor alege litoralul bulgăresc în extrasezon”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

„În ceea ce privește Eurovision 2027 de la Burgas, putem spune că IRI Travel a fost primul touroperator din România care a urmărit îndeaproape acest proiect încă din seara marii finale Eurovision 2026. Am monitorizat permanent întregul proces de desemnare a orașului gazdă și am analizat impactul pe care acest eveniment îl poate avea asupra turismului din regiunea Mării Negre. Din momentul în care Burgas a intrat pe lista favoritelor, am început să purtăm discuții cu hotelieri și parteneri locali și să pregătim scenarii logistice pentru turiștii români interesați să participe la concurs. Estimăm că interesul va fi foarte ridicat, având în vedere proximitatea față de România și faptul că este pentru prima dată când Bulgaria găzduiește un eveniment de o asemenea amploare. Ne dorim să oferim nu doar cazare și transport, ci o experiență completă Eurovision, iar datorită relațiilor excelente pe care le avem de peste 20 de ani cu industria hotelieră din Bulgaria, suntem convinși că vom putea pune la dispoziția turiștilor români unele dintre cele mai atractive pachete pentru Eurovision 2027”, adaugă Lucian Bădîrcea.

IRI Travel pregătește programe speciale cu transport organizat, inclusiv curse cu autocarul din principalele orașe ale României, dar și pachete pentru turiștii care aleg transportul individual. Imediat ce organizatorii vor comunica toate detaliile oficiale privind biletele, locațiile și capacitățile de cazare, IRI Travel va lansa pe piață oferte complete care vor include hoteluri din Burgas, Sunny Beach, Pomorie, Nessebar și din întreaga regiune a litoralului sudic bulgăresc.

Interesul pentru eveniment este deja vizibil pe piața hotelieră. În cadrul conferinței s-a menționat că, în anumite unități de cazare din Burgas, tarifele pentru perioada Eurovision au ajuns să fie de până la zece ori mai mari decât într-o perioadă obișnuită. IRI Travel se află în etapa de colectare a informațiilor, negociere și contractare, urmând să lanseze ofertele prin intermediul agențiilor partenere din întreaga țară.

Agențiile de turism rămân principalul partener al unui touroperator

IRI Travel subliniază că succesul unei companii de turism se bazează pe relațiile solide cu partenerii săi din întreaga țară. Pentru IRI Travel, relația cu agențiile de turism partenere depășește cu mult cadrul unei colaborări comerciale obișnuite. Compania nu privește agențiile doar ca distribuitori ai produselor turistice, ci ca pe adevărați ambasadori ai brandului IRI Travel în toate regiunile României.

În fiecare zi, mii de turiști intră în contact cu consultanții din agențiile partenere. Ei sunt cei care recomandă destinații, explică diferențele dintre hoteluri, oferă soluții personalizate și contribuie decisiv la alegerea vacanței. Din acest motiv, IRI Travel consideră că succesul companiei este în primul rând succesul partenerilor săi.

Compania colaborează în prezent cu peste 1.500 de agenții de turism din toate regiunile României și consideră că dezvoltarea pieței turistice este imposibilă fără profesionalismul și experiența acestora.

„Un touroperator nu poate construi performanță pe termen lung fără parteneri puternici. Agențiile de turism reprezintă cea mai importantă resursă de dezvoltare pentru întreaga industrie. Profesionalismul, experiența și capacitatea lor de adaptare au contribuit decisiv la traversarea cu succes a unor perioade dificile, de la criza financiară la pandemie și până la provocările economice actuale. Clubul TripExpert este și o formă de recunoaștere a contribuției lor la succesul IRI Travel”, declară Lucian Bădîrcea.

Conferința a reconfirmat, de altfel, rolul esențial al parteneriatelor. Lucian Bădîrcea a subliniat că relația cu agențiile se bazează pe încredere, seriozitate, profesionalism, curaj, inițiativă și implicare, valori care permit IRI Travel și partenerilor să funcționeze ca o echipă extinsă.

Partenerii IRI Travel: experiența directă din piață

Dezbaterile din cadrul TripExpert au adus și perspectiva agențiilor partenere asupra sezonului 2026 și asupra comportamentului turistului român.

Diana Florentina Toma (Debarcaderul Pescarului) a evidențiat rolul consultantului de turism în procesul de alegere a unei vacanțe, subliniind că două oferte aparent identice pot ascunde diferențe importante privind tipul camerei, condițiile de anulare și alte servicii.

„Este foarte important nu doar să prezentăm o ofertă, ci să ajutăm turistul să înțeleagă” diferențele reale dintre produse, a explicat aceasta, apreciind totodată viteza de răspuns și comunicarea echipei IRI Travel în situațiile neprevăzute.

Tot din perspectiva Debarcaderului Pescarului, Bulgaria beneficiază de avantajul accesibilității, iar sezonul 2026 a confirmat interesul pentru rezervările early booking. Pentru turiștii care au cerințe clare și sunt condiționați de vacanțele copiilor, rezervarea din timp rămâne importantă.

Bogdan Năstase (Flipper Tour) a vorbit despre colaborarea cu IRI Travel, subliniind importanța relației directe dintre oameni și a sprijinului primit din partea echipei.

„De la început am avut o colaborare foarte bună”, a declarat reprezentantul Flipper Tour, apreciind în mod special sprijinul oferit de echipa IRI Travel.

Georgiana Avramescu (Solana Travel) a descris relația cu IRI Travel drept un sprijin important pentru o agenție aflată la început de drum și a subliniat rolul infotripurilor în consilierea turiștilor.

„Pentru mine și pentru a fi pe piață (...) este foarte, foarte important”, a spus reprezentanta Solana Travel, referindu-se la sprijinul primit din partea IRI Travel și la colaborarea cu echipa companiei. În ceea ce privește destinațiile, agenția a remarcat că Bulgaria a fost preferată de turiști datorită condițiilor de plată, accesibilității și serviciilor All Inclusive.

Dan Bucurescu (Best Travel Team Pitești) a caracterizat Bulgaria drept „locomotiva” agenției sale în 2026 și a apreciat colaborarea cu IRI Travel, inclusiv capacitatea echipei de a răspunde rapid solicitărilor turiștilor.

„Bulgaria a reprezentat din nou locomotivă”, a spus acesta, adăugând că modelul TripExpert este unul dintre cele mai eficiente tipuri de infotrip deoarece permite participanților să combine informarea profesională cu timpul de relaxare și socializare.

Tendințe pentru sezonul de iarnă 2026-2027

IRI Travel estimează că sezonul rece va fi dominat de două direcții majore: vacanțele active și escapadele în destinații cu climă caldă.

Printre cele mai solicitate produse turistice se numără:

sejururile de schi în Bulgaria, Austria și Italia;

vacanțele montane din România;

Egipt, Dubai și Insulele Canare;

circuitele culturale europene;

târgurile de Crăciun din Europa Centrală;

programele exotice pentru sezonul de iarnă.

Totodată, destinațiile exotice precum Thailanda, Maldive, Mauritius, Seychelles, Bali și Republica Dominicană continuă să înregistreze creșteri importante ale cererii.

IRI Travel este deja pregătit pentru sezonul de iarnă, cu oferte disponibile în sistemul de rezervări pentru principalele destinații de schi din Europa, inclusiv Bulgaria, Austria, Italia, Franța și Elveția. Compania se poziționează ca specialist în turismul de schi și în organizarea de vacanțe active în Europa.

În paralel, IRI Travel pregătește oferta de Crăciun și Revelion pentru litoralul bulgăresc, unde mai multe hoteluri vor funcționa în sezonul rece.

România și Bulgaria – oportunități pentru incoming și programe commune

IRI Travel își propune să dezvolte mai mult segmentul de incoming și să atragă turiști străini în România prin programe comune România-Bulgaria și, pe viitor, prin formule care să includă și alte țări din regiune.

Compania are deja programe în limba engleză și germană pentru turiștii străini și participă la târguri internaționale, inclusiv la Berlin și Londra. Strategia urmărește dezvoltarea unor circuite care să combine litoralul și obiectivele turistice din România cu destinații și experiențe din Bulgaria.

IRI Travel consideră că România are un potențial important pe piețele asiatice și că dezvoltarea incoming-ului necesită o promovare mai puternică în străinătate, participare mai consistentă la târgurile internaționale și o implicare mai activă a autorităților.

Un exemplu de oportunitate este piața chineză, în contextul deschiderii unei conexiuni aeriene directe între România și China. IRI Travel are deja programe pentru turiști străini și intenționează să le adapteze cerințelor și preferințelor specifice acestei piețe.

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 de ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.