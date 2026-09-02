Georgiana Teodorescu: "În Parlamentul European se pregătește o rezoluție împotriva României". Fondurile europene, în pericol

Foto: Georgiana Teodorescu, europarlamentar român

Europarlamentara AUR Georgiana Teodorescu afirmă că, în Parlamentul European, se conturează o majoritate pentru adoptarea unei rezoluții critice la adresa României pe tema statului de drept, iar asta ar putea pune în pericol fondurile europene acordate țării noastre.

Update:

Situația s-a schimbat între timp. Grupul EPP și-a modificat opțiunea de vot, astfel că nu mai există majoritatea necesară pentru adoptarea unei rezoluții critice la adresa României.



"Later edit: grupul EPP a schimbat optiunea de vot, deci nu mai exista majoritate pentru a se da o rezolutie contra Romaniei. Am scapat. Problema de fond ramane, insa. A oamenilor care pun pe primul loc partidul, nu tara", a completat pe Facebook Europarlamentara AUR Georgiana Teodorescu.



Știre inițială:

Europarlamentara AUR Georgiana Teodorescu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj despre care spune că l-a trimis pe grupul de WhatsApp al eurodeputaților români, în care avertizează că în Parlamentul European se pregătește o rezoluție critică la adresa României privind statul de drept.

Ea afirmă că inițiativa a fost susținută de eurodeputați români din grupurile EEP, Renew, Greens și The Left și subliniază că o astfel de rezoluție ar putea reprezenta un prim pas către suspendarea fondurilor europene pentru țara noastră.

Redăm mai jos mesajul publicat de europarlamentara AUR Georgiana Teodorescu, pe pagina sa de Facebook:

"Bună ziua! Înțeleg că toate grupurile politice au trebuit să voteze azi legat de o viitoare rezoluție contra României pe rule of law, ca urmare a unui demers Greens/Renew în DFRMG (din LIBE).

Subiectele pentru care ar urma să fie criticată România

Subiectele pentru care va fi criticată România sunt: parada LGBTQ+Oradea, legea privind transparența veniturilor ONG-urilor, situația juridică a lui Fritz post-decizie CCR și independența Justiției.

ECR ne-a întrebat pe toți românii dacă vrem o astfel de rezoluție și am spus că nu, pentru că e inadmisibil să se facă public shaming pe România. Una e să ne certăm noi între noi în țară, și alta aici, făcând demersuri contra României (de tip rezoluții, tăieri de fonduri europene etc.). Înțeleg că grupurile EPP, Renew și Greens (urmare a consultărilor interne cu MEPii români, bineînțeles) au votat să se dea de urgență o astfel de rezoluție. Despre S&D până la această ora nu cunosc opțiunea, dar există deja majoritate formată de grupurile sus-menționate + The Left.

Georgiana Teodorescu: Probabil atunci când ești mai întâi european și de abia apoi român, dormi liniștit cu astfel de decizii

Așadar, dragi colegi, ne așteptăm la o rezoluție "foarte frumoasă" la adresa României în următoarea plenară, rezoluție care nu se putea obține decât cu aportul unora de pe acest grup. Probabil atunci când ești mai întâi european și de abia apoi român, dormi liniștit cu astfel de decizii.

PS: în caz că nu știați (deși ați votat), noul MFF conține dispoziții clare de suspendare a fondurilor europene pentru statele membre care nu mai sunt state de drept. Deci o astfel de rezoluție poate fi o primă pietricică aflată în rostogolire spre suspendarea fondurilor României".

Comisia Europeană ar fi cerut României clarificări despre "amendament Fritz". Georgiana Teodorescu: Are mare legătură cu ce s-a întâmplat azi în Parlament

Potrivit unor relatări din presă, Comisia Europeană ar fi solicitat oficial autorităților române clarificări detaliate cu privire la noua Lege a integrității, intrată recent în vigoare, cu un accent deosebit pe așa-numitul "amendament Fritz" validat de CCR, iar Bucureștiul ar avea un termen de două săptămâni pentru a răspunde. Georgiana Teodorescu susține că această știre "are mare legătură" cu ce s-a întâmplat azi în Parlament, făcând probabil referire la faptul că PNL și USR au decis să boicoteze toate activitățile parlamentare de la Camera Deputaților.

Reamintim că săptămâna trecută Grupurile PPE și Renew Europe au cerut Comisiei Europene să condiționeze plata a aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile PNRR destinate României de renunțarea la modificările legislative privind Agenția Națională de Integritate (ANI), contestate în contextul așa-numitului „amendament Fritz”. Europarlamentara AUR Georgiana Teodorescu a criticat dur solicitarea, explicând cum sunt luate astfel de poziții la nivelul grupurilor politice din Parlamentul European și ce rol au, în acest proces, delegațiile din țările membre.