Damian Diniș, primarul localității hunedorene Băița, a murit după ce a fost prins sub un tractor

Damian Diniş, primarul comunei Băiţa, jud. Hunedoara, a decedat. Sursa foto: Facebook

Damian Diniș, primarul comunei Băița din județul Hunedoara, a murit miercuri, 2 septembrie, după ce un tractor s-a răsturnat peste el pe un teren situat în afara drumurilor publice.

Damian Diniş, primarul comunei Băiţa, a decedat miercuri, 2 septembrie, în urma unui accident produs pe un teren situat în afara drumurilor publice. Bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a fost prins sub un tractor care s-a răsturnat.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva au fost sesizați, în cursul zilei de astăzi, în jurul orei 16:40, cu privire la producerea evenimentului în comuna Băița.

Primarul Damian Diniș, prins sub tractor

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că, în timp ce se afla pe un teren situat în afara drumurilor publice, un tractor s-ar fi răsturnat, bărbatul fiind prins sub utilaj.

Din nefericire, la fața locului a fost constatat decesul persoanei în cauză.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Presa locală scrie că Damian Diniș a fost unul dintre cei mai longevivi şi apreciaţi primari hunedoreni.

El a condus comuna Băiţa neîntrerupt timp de peste două decenii şi jumătate, încă din anul 2000. La scrutinul din 2024 a fost reales în funcţia de primar, preluând al șaptelea mandat consecutiv în fruntea localității. Acesta era şi preşedintele Filialei Județene Hunedoara a Asociaţiei Comunelor din România (ACoR).

Despre comuna hunedoreană Băița

Comuna Băița, din județul Hunedoara, este formată din 11 sate. Existența comunităților umane în zonă datează încă din preistorie, iar localitatea Băița este prima dintre satele comunei menționată în documentele medievale, în anul 1364.

De-a lungul timpului, Băița a fost un important târgușor de munte și centru minier. Zona are o îndelungată tradiție în exploatarea aurului, mineritul fiind una dintre ocupațiile de bază ale comunităților din Ținutul Zarandului încă din antichitate. Minele de aur din Băița au fost exploatate atât în perioada romană, cât și în Evul Mediu, iar în 1827 au trecut în proprietatea celor care au fondat asociația minieră „Rudolf de Băița”.

Teritoriul comunei păstrează numeroase vestigii arheologice, care atestă prezența omului din preistorie și până în perioada medievală. În mai multe sate au fost descoperite urme ale exploatărilor miniere romane, inclusiv mine de aur, dar și obiecte și materiale arheologice aparținând unor perioade precum epoca bronzului, perioada dacică și începuturile Evului Mediu, potrivit site-ului oficial al localității.