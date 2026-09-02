Interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, adoptată tacit de Senat. Vârstnicii care pierd 85% din pensie

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Proiectul Guvernului cu reguli noi privind cumulul pensiei cu salariul a fost adoptat tacit în Senat, miercuri, 2 septembrie. Pensionarii care vor să rămână angajați vor pierde 85% din pensii și vor încasa doar 15% din sume. Camera Deputaților va lua decizia finală, fiind for decizional în acest caz.

Senatul României a adoptat tacit, miercuri, 2 septembrie, proiectul de lege care prevede interzicerea cumulului pensie-salariu la stat, transmite TVR Info.

Votul din Senat vine după ce acest proiect de lege fusese inițiat de Guvernul Bolojan în luna aprilie. Concret, legea prevede că beneficiarii pensiilor de serviciu sau ai pensiilor militare de stat îşi pot continua activitatea în instituţiile publice doar dacă optează pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei, pe întreaga perioadă în care lucrează.

Potrivit sursei citate, nota privind adoptarea tacită a proiectului, al cărui termen pentru dezbatere şi vot a fost 28 iulie, a fost prezentată în plen de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus şedinţa.

Cumulul pensiei cu salariul la stat va fi interzis dacă Parlamentul îl va vota în cele două camere. După adoptarea tacită de la Senat, proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice urmează să fie dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Ce prevede, de fapt, proiectul Guvernului cu reguli noi privind cumulul pensiei cu salariul, adoptat acum tacit în Senat

Proiectul de lege prevede că funcţionarii publici care au împlinit vârsta standard de pensionare pot solicita continuarea activităţii cu cel puţin 30 de zile înainte de îndeplinirea condiţiilor de pensionare. Pensionarilor le este oferită posibilitatea prelungirii anuale până la vârsta de 70 de ani. Pentru ca funcționarul să poată rămâne în activitate până la 70 de ani are nevoie de aprobarea conducătorului instituţiei, potrivit actului normativ adoptat tacit de Senat.

Prevederile nu se aplică persoanelor pensionate care îşi desfăşoară activitatea în sectorul privat. Ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru, precizase încă din luna aprilie că proiectul de lege privind cumulul pensiilor speciale cu salariile vizează doar sectorul public.

Actul normativ stabilește și o perioadă maximă de șase ani pentru suspendarea raportului de serviciu în cazul persoanelor care lucrează în cadrul instituțiilor Uniunii Europene sau al organizațiilor internaționale.

Examene de selecție în instituțiile reorganizate

Este introdus și un mecanism meritocratic în situaţiile de reorganizare instituţională în care sunt luate în calcul şi eliberări din funcţie a personalului. Proiectul de lege prevede că în acest caz, instituțiile vor avea obligația să le prezinte angajaților aflați în preaviz posturile publice vacante care corespund pregătirii acestora.

Totodată, proiectul de lege prevede că dacă mai mulți funcționari îndeplinesc condițiile pentru același post, instituția poate organiza un examen de selecție, iar perioada de preaviz va fi suspendată până la finalizarea examenului.

Reamintim că potrivit formei proiectului de lege inițiat de Guvern în aprilie, anumite categorii ar fi exceptate de la noile reguli, printre care și parlamentarii, în virtutea statutului de funcții alese. Florin Manole, fost ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din partea PSD în guvernul Bolojan explicase atunci: "Este vorba despre un proiect pe care noi l-am susținut, un proiect la a cărui redactare noi am participat, a fost un grup de lucru în Ministerul Dezvoltării și cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Este un proiect care nu-i afectează pe cei care au pensii contributive, pensionari profesori, medici, știu și eu, oameni care au avut meserii simple. Nu vor fi afectați de această propunere".