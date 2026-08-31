Tragedie în Olt: Un adolescent de 17 ani a murit după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp

Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Un adolescent în vârstă de 17 ani, din județul Olt, a murit după ce autoturismul pe care îl conducea s-a izbit de un stâlp. Adolescentul nu avea permis de conducere.

În autoturism se mai aflau încă doi tineri, unul în vârstă de 14 ani, fratele adolescentului aflat la volan, şi altul în vârstă de 20 de ani, posesorul maşinii.

Din primele informații, autoturismul condus de adolescent ar fi ieșit de pe carosabil și s-ar fi izbit de un stâlp. Circumstanțele în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de anchetatori. În urma impactului, adolescentul a suferit răni grave, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut să-i salveze viața.

”Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un autoturism condus de un minor, în vârstă de 17 ani, din municipiul Slatina, județul Olt, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp. În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliţiei Române, s-a stabilit faptul că minorul nu deţine permis de conducere”, a transmis IPJ Olt.

Polițiștii au întocmit un dosar penal și sunt investigate fapte precum uciderea și vătămarea corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis, dar și încredințarea unei mașini unei persoane despre care proprietarul știa că nu deține permis de conducere.

”În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredinţarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că nu deține permis de conducere, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, a transmis Poliția Olt.

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Un tată i-a dat maşina fiului său de 13 ani pentru a o conduce

Cazul din Olt nu este unul izolat. Situații în care minori ajung la volanul unor autovehicule, chiar dacă nu au permis de conducere, au fost semnalate și în alte județe.

Un caz recent a fost înregistrat în Suceava, unde polițiștii s-au autosesizat după apariția în mediul online a unor imagini cu un copil de 13 ani care conducea o mașină pe un drum public.

Un bărbat este cercetat penal după ce l-a lăsat pe fiul său în vârstă de 13 ani să conducă o maşină pe un drum public, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

"Lucrătorii de poliţie din cadrul Secţiei 13 Poliţie Rurală Balcăuţi, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, s-au autosesizat cu privire la o postare in mediul on-line despre existenţa unei posibile situaţii în care un minor conduce un autovehicul fără permis. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat de 41 ani, din oraşul Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud, ce locuieşte fără forme legale în comuna Bălcăuţi, i-a încredinţat autoturismul personal marca Audi Q7, fiului său în vârstă de 13 ani, persoană despre care cunoştea faptul că nu posedă permis de conducere, acesta conducând vehiculul pe drumul public, pe raza localităţii Dănila din comuna Dărmăneşti", au precizat oficialii IPJ.

Copilul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducerea unui vehicul fără permis de conducere", iar tată acestuia de "încredinţarea unui autoturism pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care cunoştea că nu deţine permis de conducere".

Cele două cazuri readuc în atenție o problemă gravă: minorii ajung la volan fără permis, iar în unele situații chiar adulții din jurul lor le încredințează mașina, cu toate că sunt conștienți de faptul că nu au dreptul să conducă. Dacă în cazul din Suceava polițiștii au intervenit după ce imaginile cu copilul de 13 ani au apărut pe rețelele sociale, în Olt, situația s-a transformat într-o tragedie.

O astfel de decizie, luată poate din neglijență sau din dorința de a-i face pe plac copilului, poate avea consecințe dramatice. Câteva minute la volan, fără permis și fără experiență, se pot transforma oricând într-un accident grav sau chiar într-o tragedie.

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Conducerea unui autovehicul fără permis este caz penal

Potrivit articolului 335 din Codul Penal, „(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive”.