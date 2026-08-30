SONDAJ CURS. PSD, PNL, AUR și USR, despărțite de doar 4 procente

București. Sursa foto: Agepres

Fără legătură cu eventualitatea alegerilor anticipate, ultimul sondaj CURS vine cu detalii importante în ceea ce privește intenția de vot, reprezentând un semnal important. Bucureștiul fierbe de nemulțumire, iar patru partide sunt aproape la egalitate.

Nemulțumirile de la București sunt mari. Majoritatea bucureștenilor, adică 73%, consideră că direcția țării este greșită, arată ultimul sondaj CURS realizat la nivelul Capitalei. 18% apreciază că direcția e bună, iar 9% nu au o opinie în acest sens. Cu privire la direcția Bucureștiului, sunt ceva mai optimiști: 63% consideră că direcția este rea, iar 25% o apreciază drept bună.

Sondaj CURS: Principalele nemulțumiri din București

Principalele nemulțumiri față de București sunt traficul și aglomerația (33%), starea străzilor și drumurilor (19%), parcările (11%), urmate de impozite și taxe (8%), nivel e trai (7%). Curățenia, spitalele și sănătatea sunt menționate de câte 6%.

Intenție de vot pe partide: PSD, PNL, AUR, USR aproape la egalitate

În acest context, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri la București:

PSD ar obține 22% din voturi

PNL ar fi la 21%

AUR ar obține 20%

USR - 18%

Marja de eroare a sondajului este de 3%, plus sau minus.

Pentru alte partide, rezultate ar fi:

SENS- 6%

PNRR - Piedone- 5%

SOS România- 4%

ACT - 2%.

Sondajul conturează astfel imaginea unui electorat bucureștean nemulțumit și extrem de fragmentat politic. Niciunul dintre primele patru partide nu depășește 22%, iar diferențele sunt suficient de mici încât ordinea din clasament să se poată schimba în limitele marjei de eroare.

Miza e mai mare de atât

Sondajul de la București poate fi un posibil barometru pentru ce s-ar întâmpla dacă scenariul anticipatelor ar ajunge pe masă, mai ales că, în contextul crizei guvernamentale, tema devine tot mai posibilă. Astfel, datele din Capitală arată că diferențele dintre primele patru formațiuni sunt în zona de incertitudine statistică. Dacă Bucureștiul poate fi considerat un barometru al tendințelor, sondajul arată că un eventual scrutin anticipat nu ar porni de la un câștigător clar, ci cursa ar fi deschisă.

Sondajul a fost realizat în perioada 21-28 august, pe un eşantion de 1.069 de respondenţi cu vârsta de 18 ani şi peste, reprezentativ pentru populaţia adultă rezidentă din Bucureşti. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI), validate pe baza celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică şi ponderate în funcţie de structura pe vârste a electoratului din Bucureşti.