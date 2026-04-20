Rezultat VOT despre viitorul PSD la guvernare. Este sondajul momentului!
Data actualizării: 08:47 20 Apr 2026 | Data publicării: 08:40 20 Apr 2026

EXCLUSIV Rezultat VOT despre viitorul PSD la guvernare. Este sondajul momentului!
Autor: Roxana Neagu

imagine cu Sorin Grindeanu care intra in sediul psd Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

PSD decide astăzi, în ședință, în baza votului, ce direcție va lua nu doar partidul, dar și țara!

DCNews a realizat, în paralel, un sondaj printre cititorii site-ului, pentru a vedea care este părerea publică generală cu privire la viitorul PSD la guvernare. Să iasă sau să rămână la guvernare? Cititorii care și-au manifestat dorința de vot au putut  să o facă o singură dată. Au votat peste 11.000 de persoane și, dacă la început votul era ferm în favoarea ieșirii de la guvernare, pe parcursul votului, a început să cântărească și varianta în care PSD să nu iasă de la guvernare. De altfel, și PSD pare că înclină spre varianta să plece premierul Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, nu social-democrații din Guvern. 

Cu privire la sondajul realizat, redăm mai jos rezultatul votului: 

  • Să iasă PSD de la guvernare 63%
  • Să rămână PSD la guvernare 37%

Rezultat VOT despre viitorul PSD la guvernare. Peste 11.000 de voturi

Situația la zi cu privire la ședința PSD o puteți urmări aici, live, cu informații actualizate

