DCNews Politica Sondaje Sondaj Sociopol: AUR, partidul de pe primul loc dacă duminică ar fi alegeri. Pe locul doi, la egalitate, două partide
Data actualizării: 21:59 09 Apr 2026 | Data publicării: 21:59 09 Apr 2026

Autor: Anca Murgoci

Un sondaj realizat de Sociopol în perioada 26 martie-4 aprilie 2026 arată o consolidare a AUR pe primul loc în intenția de vot, cu 36%.

Potrivit datelor, pe locul al doilea în intenția de vot se află, la egalitate, PSD și USR, fiecare cu câte 18%. PNL este cotat la 16%, iar UDMR se situează la 4%.

AUR rămâne în continuare pe primul loc, ușor sub 40%, cu 36%. Pe locul doi, la egalitate, două partide din alianța de guvernare, ambele la 18%: PSD și USR. Pe locul patru, celălalt partid din alianța de guvernare, PNL, ușor sub aliații PSD și USR, cu 16%.

UDMR-ul se află, că de obicei, în zona lui 5% (4%). Celelalte partide prezintă scoruri reziduale de maxim 2%.

METODOLOGIE

Sondajul Sociopol a fost realizat în perioada 26 martie-4 aprilie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.008 persoane. Datele au fost colectate prin interviuri telefonice (CATI). Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de ±3,2%.

