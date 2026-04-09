Paște ortodox 2026: De ce ouăle roșii se vopsesc în Joia Mare. Ce pățești dacă le faci vineri

Vopsitul ouălor este o tradiție veche, legată de credință și simboluri religioase, iar Joia Mare este considerată ziua potrivită pentru acest obicei. Dar atunci nu se vopsesc doar ouă, ci se împlinește o tradiție veche, încărcată de credință și semnificație. Roșul nu e doar o culoare - e simbolul sângelui vărsat pe cruce, al sacrificiului și al vieții care renaște. Tocmai de aceea, ouăle se vopsesc în Joia Mare, zi sfântă, cu rost și rânduială.

De ce să vopsești ouăle roșii în Joia mare?

În fiecare an, în Joia Mare, creștinii vopsesc ouăle, o tradiție veche legată de pregătirile pentru Paște. În această zi, gospodinele folosesc metode tradiționale, precum vopsirea cu coji de ceapă sau apelează la o metodă mai simplă și modernă vopsindu-le cu coloranți, pentru a obține ouă roșii sau în diverse culori. Joia a fost aleasă din motive practice și religioase, fiind considerată ziua potrivită pentru astfel de pregătiri înainte de sărbătoare. Ouăle vopsite, în special cele roșii, simbolizează viața, renașterea și, în tradiția creștină, sângele lui Iisus Hristos, reprezentând astfel un gest simplu, dar cu o semnificație profundă.

Joia Mare este considerată ziua potrivită pentru acest obicei, deoarece, potrivit tradiției populare, ouăle vopsite atunci își păstrează culoarea și nu se strică tot anul. Această zi este una dintre cele mai încărcate zile spiritual din Săptămâna Patimilor. În această zi, potrivit credinței ortodoxe, Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor, a instituit Sfânta Împărtășanie și a fost vândut de Iuda. Este o zi a smereniei, a sacrificiului, dar și a dragostei infinite.

În tradiția populară, această zi este considerată ideală pentru a vopsi ouăle, pentru ca ele să se păstreze proaspete mai mult timp, iar culoarea să reziste o perioadă îndelungată. Dar mai presus de aceste motive practice, gestul are o încărcătură simbolică adâncă.

De ce se folosesc ouă și de ce sunt vopsite în roșu?

Ouăle sunt, în mod tradițional, un simbol al vieții, al renașterii și al speranței. În contextul Paștelui, ele capătă o semnificație aparte: coaja reprezintă mormântul, iar ceea ce se află în interior simbolizează viața nouă, adică Învierea lui Hristos.

Culoarea roșie, cel mai des folosită pentru ouăle pascale, amintește de sângele lui Iisus, vărsat pentru mântuirea oamenilor. Potrivit unei legende, Maica Domnului ar fi adus ouă la crucea Fiului său, iar acestea s-ar fi înroșit de la sângele Mântuitorului. De atunci, creștinii păstrează obiceiul de a vopsi ouăle în Joia Mare, în amintirea acelui moment.

În unele regiuni, există credința că ouăle vopsite în această zi nu se strică ușor și pot fi păstrate mult timp. Ele sunt considerate protectoare, fiind ținute în casă sau oferite de pomană, ca semn de binecuvântare.

În mediul rural, ouăle vopsite în Joia Mare sunt adesea decorate cu modele inspirate din natură, folosind frunze sau plante, fiecare având rolul de a aduce noroc și prosperitate gospodăriei. Astfel, fiecare ou devine nu doar un simbol religios, ci și unul artistic.

De ce să nu vopsești ouă în Vinerea Mare

Se spune că nu este bine ca ouăle să fie vopsite după Vinerea Mare, zi dedicată reculegerii și amintirii suferinței lui Hristos.

Chiar dacă astăzi există metode rapide de vopsire, mulți păstrează obiceiul folosirii ingredientelor naturale, ca o formă de respect față de tradiție. Vopsitul ouălor nu este doar o activitate practică înainte de Paște, ci și un obicei care leagă generațiile și transmite mai departe valori precum credința, memoria și speranța.