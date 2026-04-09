Data actualizării: 10:48 09 Apr 2026 | Data publicării: 09:19 09 Apr 2026

Paște ortodox 2026: De ce ouăle roșii se vopsesc în Joia Mare. Ce pățești dacă le faci vineri
Autor: Gabriela Ungureanu

Ouă vopsite de Paște. Sursa foto: Agerpres

Vopsitul ouălor în Joia Mare este un obicei tradițional cu semnificații religioase profunde, creștinii respectând cu sfințenie această tradiție.

Vopsitul ouălor este o tradiție veche, legată de credință și simboluri religioase, iar Joia Mare este considerată ziua potrivită pentru acest obicei. Dar atunci nu se vopsesc doar ouă, ci se împlinește o tradiție veche, încărcată de credință și semnificație. Roșul nu e doar o culoare - e simbolul sângelui vărsat pe cruce, al sacrificiului și al vieții care renaște. Tocmai de aceea, ouăle se vopsesc în Joia Mare, zi sfântă, cu rost și rânduială.

De ce să vopsești ouăle roșii în Joia mare?

În fiecare an, în Joia Mare, creștinii vopsesc ouăle, o tradiție veche legată de pregătirile pentru Paște. În această zi, gospodinele folosesc metode tradiționale, precum vopsirea cu coji de ceapă sau apelează la o metodă mai simplă și modernă vopsindu-le cu coloranți, pentru a obține ouă roșii sau în diverse culori. Joia a fost aleasă din motive practice și religioase, fiind considerată ziua potrivită pentru astfel de pregătiri înainte de sărbătoare. Ouăle vopsite, în special cele roșii, simbolizează viața, renașterea și, în tradiția creștină, sângele lui Iisus Hristos, reprezentând astfel un gest simplu, dar cu o semnificație profundă.

Joia Mare este considerată ziua potrivită pentru acest obicei, deoarece, potrivit tradiției populare, ouăle vopsite atunci își păstrează culoarea și nu se strică tot anul. Această zi este una dintre cele mai încărcate zile spiritual din Săptămâna Patimilor. În această zi, potrivit credinței ortodoxe, Iisus Hristos a spălat picioarele ucenicilor, a instituit Sfânta Împărtășanie și a fost vândut de Iuda. Este o zi a smereniei, a sacrificiului, dar și a dragostei infinite.

În tradiția populară, această zi este considerată ideală pentru a vopsi ouăle, pentru ca ele să se păstreze proaspete mai mult timp, iar culoarea să reziste o perioadă îndelungată. Dar mai presus de aceste motive practice, gestul are o încărcătură simbolică adâncă.

Citește și: Chocoflan - desertul perfect de Paște: caramel, ciocolată și cremă fină de brânză

De ce se folosesc ouă și de ce sunt vopsite în roșu?

Ouăle sunt, în mod tradițional, un simbol al vieții, al renașterii și al speranței. În contextul Paștelui, ele capătă o semnificație aparte: coaja reprezintă mormântul, iar ceea ce se află în interior simbolizează viața nouă, adică Învierea lui Hristos.

Culoarea roșie, cel mai des folosită pentru ouăle pascale, amintește de sângele lui Iisus, vărsat pentru mântuirea oamenilor. Potrivit unei legende, Maica Domnului ar fi adus ouă la crucea Fiului său, iar acestea s-ar fi înroșit de la sângele Mântuitorului. De atunci, creștinii păstrează obiceiul de a vopsi ouăle în Joia Mare, în amintirea acelui moment.

În unele regiuni, există credința că ouăle vopsite în această zi nu se strică ușor și pot fi păstrate mult timp. Ele sunt considerate protectoare, fiind ținute în casă sau oferite de pomană, ca semn de binecuvântare.

În mediul rural, ouăle vopsite în Joia Mare sunt adesea decorate cu modele inspirate din natură, folosind frunze sau plante, fiecare având rolul de a aduce noroc și prosperitate gospodăriei. Astfel, fiecare ou devine nu doar un simbol religios, ci și unul artistic.

Citește și: Friptură de miel pentru Paște 2026. Rețeta secretă a pilotului Osiceanu care îți va cuceri invitații

De ce să nu vopsești ouă în Vinerea Mare

Se spune că nu este bine ca ouăle să fie vopsite după Vinerea Mare, zi dedicată reculegerii și amintirii suferinței lui Hristos.

Chiar dacă astăzi există metode rapide de vopsire, mulți păstrează obiceiul folosirii ingredientelor naturale, ca o formă de respect față de tradiție. Vopsitul ouălor nu este doar o activitate practică înainte de Paște, ci și un obicei care leagă generațiile și transmite mai departe valori precum credința, memoria și speranța.

Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Descoperire revoluționară: Un nou tip de celule în uter şi placentă. Ce rol au pentru bebeluș
Publicat acum 47 minute
România ar putea avea de câştigat de pe urma planului lui Donald Trump de "pedepsire" a unor ţări din NATO
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Stadionul din România care i-ar putea purta numele lui Mircea Lucescu
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Ministrul Sănătății anunță lansarea unei campanii pentru educarea copiilor privind AVC. Rogobete: Pot contribui decisiv în situații critice
Publicat acum 1 ora si 29 minute
Începe prohibiția generală a pescuitului în România. Când vor putea pescarii să-și reia activitatea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 44 minute
Horoscop 9 aprilie 2026. Marte intră în Berbec, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Discuții de peste două ore între SUA și NATO. Mark Rutte: "Trump este dezamăgit de mulți". Ce plan ar avea
Publicat acum 2 ore si 22 minute
BANCUL ZILEI: Jocuri erotice
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 41: Iranul avertizează asupra minelor din Strâmtoarea Ormuz. Trump asigură că SUA rămân pregătite în zonă
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Joia Mare– tradiții și superstiții. Gestul pe care îl faci zilnic, dar astăzi este interzis. Aduce ghinion și neînțelegeri în familie
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
