Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 41: Iranul avertizează asupra minelor din Strâmtoarea Ormuz. Trump asigură că SUA rămân pregătite în zonă

UPDATE 3: Ambasadorul Iranului pare să-și fi șters postarea de pe rețelele de socializare despre vizita delegației în Pakistan

Ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, pare să-și fi șters o postare anterioară de pe rețelele de socializare care anunța o vizită a unei delegații iraniene în Pakistan pentru discuții de încetare a focului cu negociatorii americani.

Postarea, publicată în această dimineață pe contul X al lui Moghadam, nu mai este vizibilă pe platformă.

Nu a existat nicio explicație imediată pentru postarea ștearsă, care menționa că delegația Iranului va sosi la Islamabad în această seară.

UPDATE 2: Ministrul petrolului și gazelor din India vizitează Qatarul în timpul crizei GPL

Ministrul petrolului și gazelor naturale din India, Hardeep Singh Puri, efectuează o vizită oficială în Qatar, joi și vineri, în contextul în care cea mai populată țară din lume se confruntă cu întreruperi ale aprovizionării cu gaz petrolier lichefiat (GPL).

India se clasează pe locul doi în lume ca importator de GPL. Pentru a asigura gaz de gătit pentru gospodării, guvernul ar fi redus aprovizionarea pentru industrie.

În multe părți ale țării, consumatorii încearcă cu greu să obțină butelii de gaz de gătit, cozile lungi fiind o imagine obișnuită la centrele de distribuție.

UPDATE: Ambasadorul Iranului în Pakistan: O delegație iraniană se îndreaptă spre Pakistan în această seară pentru discuții

Ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, a anunțat că o delegație iraniană va călători în această seară la Islamabad pentru discuții bazate pe planul de pace în 10 puncte al Iranului.

Într-o postare pe X, Moghadam a declarat că delegația face călătoria în ciuda „scepticismului” iranienilor față de eforturile guvernului israelian de a „sabota inițiativa diplomatică”.

Știre inițială

Marina Gărzilor Revoluţionare Iraniene a anunţat joi că navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să utilizeze două rute alternative, apropiate de coastele iraniene, invocând posibilitatea existenţei unor „mine” pe ruta obişnuită mai în largul mării, notează AFP.

Iran: Posibile mine în Strâmtoarea Ormuz

„Pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine, în coordonare cu Marina Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice (...), până la noi ordine, (navele) vor trebui să folosească rute alternative pentru traficul în strâmtoarea Ormuz", au indicat media iraniene, citând un comunicat militar însoţit de o hartă maritimă care arată itinerariile la sud şi la nord de insula Larak.

Pentru a intra în Golf dinspre Marea Arabiei, navele trebuie să treacă printre coasta iraniană şi Larak, zonă supranumită „taxa de tranzit a Teheranului” de către publicaţia maritimă de referinţă Lloyd's List. Ruta de ieşire din Golf trece la sud de această insulă, evitând ruta obişnuită mai aproape de coasta Omanului.

Traversările recente par să fi folosit această rută alternativă prin apele teritoriale iraniene.

Trump: Rămânem în jurum Iranului. America s-a întors!

Între timp, președintele american Donald Trump asigură că personalul militar și echipamentele necesare rămân „pe poziții” în Iran și în jurul acestui stat, până când părțile vor ajunge la un acord final pentru a pune capăt războiului.

„Toate navele, aeronavele și personalul militar american, împreună cu muniția, armamentul și orice altceva este adecvat și necesar pentru urmărirea și distrugerea letală a unui inamic deja substanțial degradat, vor rămâne pe loc în Iran și în jurul său, până când ACORDUL REAL la care s-a ajuns va fi pe deplin respectat. Dacă, din orice motiv, nu va fi, ceea ce este foarte puțin probabil, atunci 'Începe focul de armă', mai mare, mai bun și mai puternic decât a mai văzut cineva vreodată. S-a convenit, cu mult timp în urmă, și în ciuda tuturor retoricii false contrare - FĂRĂ ARME NUCLEARE și Strâmtoarea Ormuz VA FI DESCHISĂ ȘI ÎN SIGURANȚĂ. Între timp, marea noastră armată se încarcă și se odihnește, așteptând cu nerăbdare, de fapt, următoarea sa cucerire. AMERICA S-A ÎNTORS!”, a transmis Donald Trump, joi dimineață, pe rețeaua Truth Social.

Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui armistiţiu în cursul nopţii de marţi spre miercuri care include redeschiderea strâmtorii Ormuz, vitală pentru comerţul mondial cu hidrocarburi, practic blocată de la începutul războiului pe 28 februarie şi sub controlul armatei iraniene.

Între 1 martie şi 7 aprilie, au fost înregistrate 307 tranzitări de nave care transportau materii prime, conform datelor Kpler, proprietarul site-ului MarineTraffic, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 95% faţă de perioada de pace.

În mod normal, aproximativ 20% din ţiţeiul şi gazele naturale lichefiate (GNL) din lume tranzitează acest punct strategic care leagă Golful de principalele rute maritime internaţionale, notează Agerpres.