Liberty Galați: Decizie referitoare la plata salariilor restante

Mă bucur că, după parcurgerea procedurilor legislative, s-au găsit, în plan local, soluții pentru a urgenta plata salariilor restante către cei aproape 3.000 de siderurgiști de la Liberty Galați, astfel încât aceștia să-și primească banii înaainte de Sărbătorile de Paști.

Primele sume, corespunzătoare primelor patru luni (noiembrie 2025 - februarie 2026), virate de AJOFM Galați din Fondul de Garantare, vor intra în conturile siderurgiștilor încă din cursul zilei de astăzi, a precizat liderul CJ Galați.

Pentru Galați, combinatul siderurgic a fost inima economică a comunității. Prin urmare, măsurile identificate pentru plata salariilor restante vor avea un impact social profund: înseamnă stabilitate și sprijin pentru mii de familii care depind de industria siderurgică.

Oamenii vor avea un plus de siguranță financiară, își vor recăpăta încrederea, iar sărbătorile de Paști vor veni, în sfârșit, cu mai puține griji și mai multă speranță.

În mod special, mulțumesc vicepremierul Marian Neacșu și Comitetul interministerial pentru implicarea în găsirea de soluții la problemele siderurgiștilor gălățeni, precum și premierului ???????????????? ???????????????????????????? pentru susținerea acestor măsuri. Totodată, adresez mulțumiri Ministerului Muncii, Ministerului Economiei și Antreprenoriatului, Ministerul Finanțelor, precum și echipei AJOFM Galații, noii conduceri Liberty Galați, sindicatelor și concordatarului, pentru eforturile comune depuse în susținerea siderurgiștlor gălățeni.

Îmi doresc și am convingerea că toți factorii implicați vor identifica soluțiile necesare pentru relansarea activității combinatului siderurgic - un pilon industrial esențial pentru Galați și pentru economia României, a mai precizat Costel Fotea.
















