DCNews Stiri Angajații Liberty Galați, Damen Mangalia și Romaero SA își vor primi salariile până de Paște: Guvernul i-a desemnat operatori de interes strategic
Data actualizării: 20:20 31 Mar 2026 | Data publicării: 19:52 31 Mar 2026

Angajații Liberty Galați, Damen Mangalia și Romaero SA își vor primi salariile până de Paște: Guvernul i-a desemnat operatori de interes strategic
Autor: Iulia Horovei

cobinat siderurgic liberty galati Combinatul Siderurgic Liberty Galați. Sursa foto: Agerpres

Angajații Combinatului Liberty Galați, Șantierului Naval Damen Mangalia și companiei Romaero SA își vor putea primi salariile până de Paște, după ce Guvernul a aprobat, marți, Hotărârea de Guvern prin care aceste firme au fost desemnate operatori de interes strategic național.

Guvernul a adoptat, marţi, o hotărâre în baza căreia salariile angajaţilor de la Liberty Galaţi, Liberty Tubular Products Galaţi, Romaero SA şi Damen Shipyards Mangalia vor putea fi plătite până de Paște.

Companiile, pe lista operatorilor economici de interes strategic național

Executivul a aprobat lista operatorilor economici de interes strategic din domeniul de activitate al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

„Hotărârea de guvern a aprobat lista operatorilor economici: Liberty Galaţi, Liberty Tubular Products Galaţi, Romaero SA şi Damen Shipyards Mangalia. În virtutea acestei hotărâri de guvern, Fondul de Garantare va putea să plătească drepturile salariale pentru angajaţii acestor societăţi comerciale de interes strategic, doi dintre ei aflaţi în concordat preventiv, doi dintre ei aflaţi în insolvenţă. Şi e foarte bine că oamenii îşi vor primi banii până în Paşte”, a anunţat Dogioiu, la finalul şedinţei de guvern.

Cuantumul drepturilor salariale care vor fi achitate de Fondul de Garantare este de 257,7 milioane de lei, care se încadrează în bugetul aprobat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) pentru această categorie de cheltuieli.

În cazul Liberty Galaţi şi al Liberty Tubular Products Galaţi (aflaţi în concordat preventiv) suma este de 168 de milioane, pentru 2.949 de beneficiari, pe o perioadă de maximum şase luni.

În cazul Romaero SA şi al Damen Shipyards Mangalia (aflaţi în insolvenţă), suma alocată este 89,7 milioane de lei. Mai exact, este vorba despre 526 de beneficiari de la Romaero şi 1.017 beneficiari de Damen, pentru o perioadă de şapte luni.

„Ideal este ca toate aceste companii să beneficieze de salvare, prin investitori strategici. Dar acestea sunt deja etape ulterioare. Acum discutăm despre faptul că aceşti oameni îşi vor primi creanţele salariile”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului. 

