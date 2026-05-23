DCNews Sport Ratarea anului în fotbalul românesc. Ivan Pesic nu a putut să îi dea gol Farului cu poarta goală
Data publicării: 23 Mai 2026

Ratarea anului în fotbalul românesc. Ivan Pesic nu a putut să îi dea gol Farului cu poarta goală
Autor: Florin Răvdan

 superliga-lpf-minge-de-fotbal-1_97204900 Minge de fotbal, Superliga României. Sursa foto: Agerpres
Un moment de cascadorii râsului a avut loc în meciul de baraj pentru rămânerea în Liga 1, dintre Chindia Târgovişte şi Farul Constanţa.

Ivan Pesic, jucătorul celor de la Chindia, a profitat de o ieşire greşită a portarului celor de la Farul Constanţa, Rafael Munteanu, şi a rămas singur cu poarta goală. Ceea ce părea a fi doar o formalitate s-a dovedit o misiune imposibilă pentru jucătorul Chindiei. Acesta a oferit ratarea anului în fotbalul românesc, după ce s-a împiedicat în gazon în drum spre poartă, iar mingea s-a scurs pe lângă. 

Pesic a reuşit să îşi spele, însă, păcatele, 2 minute mai târziu, când l-a învins pe Rafael Munteanu dintr-o poziţie mult mai grea. Pesic a şutat de la marginea careului şi a marcat. 

FC Hermanstadt şi FC Voluntari se vor înfrunta în al doilea meci de baraj pentru rămânerea/promovarea în Liga 1. 

Chindia Târgovişte a terminat playoff-ul ligii secunde pe ultima poziţie, dar a ajuns la baraj pentru că Steaua Bucureşti şi FC Bihor, mai bine clasate în clasament, nu au avut drept de promovare. 

 Chindia Târgovişte a terminat la egalitate cu Farul Constanţa, 3-3 (1-0), sâmbătă, pe teren propriu, înprima manşă a barajului pentru menţinere/promovare în Superliga de fotbal.

Echipa de ligă secundă a deschis scorul prin Doru Popadiuc (22), după o minge scăpată de portarul Rafael Munteanu. Farul a revenit după pauză şi a întors rezultatul prin reuşitele lui Denis Alibec (53), la o minge scăpată de portarul George Isvoranu la o lovitură liberă, şi de Alexandru Işfan (58), la capătul unei acţiuni personale.

Daniel Florea (70) a restabilit egalitatea, iar Ivan Pesic (80) a adus-o pe Chindia în avantaj, la un minut după ce ratase cu poarta goală după o gafă a portarului Munteanu. Jovan Markovic (88) a închis tabela, cu o lovitură de cap, la colţul scurt.

Manşa secundă va avea loc pe 31 mai, la Ovidiu, conform Agerpres.

ivan pesic
chindia farul
Comentarii (1)

dario   •   23 Mai 2026   •   21:17

sa nu uitam cea mai dureroasa ratare a fotbalului romanesc, Dan Petrescu, 1994

