Subcategorii în Sport

DCNews Sport Debut de coșmar pentru Mirel Rădoi în Turcia: Gaziantep FK, învinsă la scor de neprezentare de Eyüpspor
Data actualizării: 16:59 25 Apr 2026 | Data publicării: 16:58 25 Apr 2026

Debut de coșmar pentru Mirel Rădoi în Turcia: Gaziantep FK, învinsă la scor de neprezentare de Eyüpspor
Autor: Andrei Itu

Sursa: Agerpres

Antrenorul român Mirel Rădoi a debutat cu o înfrângere clară la Gaziantep FK.

Mirel Rădoi, la primul meci pe banca echipei turce Gaziantep, a pierdut cu scorul de 0-3, sâmbătă, în deplasare, cu Eyüpspor, într-un meci din etapa a 31-a campionatului de fotbal al Turciei.

Gaziantep și Mirel Rădoi, înfrângere usturătoare contra Eyüpspor

Umut Bozok, în minutul 62, Charles Raux Yao, în minutul 65 şi Metehan Altunbaş, în minutul 78, au înscris golurile gazdelor, la care fundaşul român Denis Radu a evoluat 66 de minute.

La Gaziantep, Deian Sorescu a jucat ca fundaş dreapta şi a primit un cartonaş galben, în minutul 23, el şi mijlocaşul Alexandru Maxim fiind integralişti. Atacantul Denis Drăguş a fost introdus de Rădoi în minutul 64.

Pe ce loc se află echipa Gaziantep, antrenată de Mirel Rădoi

Gaziantep se află pe locul 10, cu 37 de puncte, iar Eyupspor ocupă locul 15, cu 28 de puncte, cu trei mai mult decât prima echipă aflată deasupra liniei retrogradării - Genclerbirligi (locul 16 - 30 jocuri). Amintim că Mirel Rădoi a fost numit oficial miercuri la Gaziantep, după ce a plecat de la FCSB.

