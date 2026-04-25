Veniturile personalului medical ar putea scădea cu până la 3000 de lei lunar din cauza "măsurilor de austeritate". Dr Gabriel Diaconu: Bolojan e "șugubăț și șiret"

Între promisiuni de eficientizare bugetară și realitatea din teren, sistemul sanitar românesc se află din nou în centrul atenției. Noile măsuri de „austeritate” sunt acuzate că ar putea reduce semnificativ veniturile nete ale personalului medical, cu pierderi estimate între 1000 și 3000 de lei lunar, într-un context deja marcat de deficit acut de personal și presiuni cronice asupra spitalelor.

Criticile vizează nu doar impactul financiar imediat, ci și efectele în lanț asupra unui sistem fragilizat de ani de migrație profesională, dezechilibre regionale și salarizare inegală. În timp ce autoritățile susțin că salariile nu vor fi afectate direct, ci doar structura veniturilor, din teren percepția este una diferită: scăderea sporurilor ar muta presiunea exact asupra categoriilor deja vulnerabile.

În acest cadru, mesajul devine unul mai larg, despre echitate, sustenabilitate și riscul adâncirii decalajelor din sănătate. Tema a fost detaliată într-un comentariu al psihiatrului Gabriel Diaconu postat pe pagina sa de Facebook.

Postarea lui Gabriel Diaconu

"Între 1000, și 3000 de lei, pierdere net din venitul lunar al personalului sanitar.

Acesta e prețul "campaniei" dezmățate pentru "austeritate", pentru "nu ne mai putem permite", pentru "să fie pace și echitate socială".

Sănătatea e un domeniu critic pentru funcționarea unui stat normal. Drumul către o salarizare mai bună pentru medici a fost greu

Ani la rând am scris despre sistemul plăților informale din sistemul public de sănătate.

Ani la rând am scris despre mizeria salarizării, despre faptul că sănătatea e un domeniu critic pentru funcționarea unui stat normal.

Ani la rând am militat pentru o retribuție sănătoasă (sic!) acordată angajaților din sistemul sanitar.

Tot ani la rând, România avea reputația infectă a plăților informale, șpăgilor din sistem, faptului că "nu te băga nimeni în seamă fără plic".

Drumul către o salarizare mai bună pentru medici a fost greu. Medicii au fost demonizați, societatea civilă i-a făcut adeseori "Mengele", asta când nu le convenea să-i facă "îngeri salvatori" prin diverse campanii de presă.

Deficitul de personal este masiv

Deficitul nostru de personal e masiv. Când vine vorba de personalul mediu, sunt locuri unde suntem la mai puțin de jumătate din capacitatea necesară. Sunt zone unde "gaura" de angajări e de aproape 70%.

În acest condiții, și după ce mai multe valuri de migrație sanitară au pus, în unele locuri, la PROPRIU pe butuci sănătatea,

Pe noua grilă de salarizare guvernul Bolojan preconizează o economie la buget de 10% (de fapt e de vreo 15%), dar asta se traduce prin pierderi reale din buzunarul fiecărui angajat în sistemul public, estimate la între 1000 și 3000 de lei NET pe lună.

Bolojan e "șugubăț și șiret"

Premierul a afirmat că oamenilor nu le vor scădea salariile. E șugubăț și șiret. Salariile nu scad. VENITURILE scad.

Și dacă e să crești anvelopa salarială brută, singurul mod în care faci economie la buget e dacă scăderea bonusurilor și sporurilor nu e decât parțial (!!!!) compensată prin creșterea brutului.

Unde o să bubuie sistemul?

Sistemul o să bubuie în zonele slabe, acolo unde oamenii sunt și-așa prost plătiți.

Ia hai, toată lumea cu salarii nete din sănătate sub 8000, care mai urcați prin zona asta cu sporuri, mâna sus...

Drept urmare presiunea negocierilor va fi transferată de la ordonatorul de credite (minister) către autoritățile locale (CJ-uri) acolo unde spitalele au o masă de manevră pentru negocierile cu sindicatele.

Ce înseamnă asta?

Că în loc să avem un sistem echitabil distribuit, sau mai echitabil distribuit sanitar, vom avea și mai multă inechitate.

Adică județele "sărace" vor și fi mai sărace sanitar, iar județele bogate vor putea, la o adică, "tampona" în parte șocul.

Echipa ministrului Rogobete, la Ministerul Sănătății, s-a OPUS acestor măsuri.

Ministrul Rogobete a spus-o clar și răspicat că, atâta timp cât e ministru, angajaților din sistem nu le vor scădea veniturile.

"SINGURII care v-au crescut vreodată salariile în sănătate au fost miniștrii pesediști"

Sub bagheta interimarilor lui Bolojan, și cu ura de clasă activată împotriva unor categorii altfel largi de români, dar mai ales pentru că trăim o epocă absolut tembelă, medicilor și asistenților medicali, personalului de îngrijire dintr-un sistem sanitar și-așa ostenit, și opintit, le vor intra mai puțini bani în buzunar.

Hai, urâți PSD. O să-l urâți până la primul salariu. Urâți și înjurați "moștenirea coruptă" a PSD care-a alungat doctori din țară, a trimis în diaspora asistenții medicali.

Nu de alta dar singurii, SINGURII care v-au crescut vreodată salariile în sănătate au fost miniștrii pesediști.

Nu-i așa că e minunat?

PS: dacă ești medic tânăr, România e pentru tine. Gară, aeroport, stație de plecare, după caz. Dar tu nu-ți fă probleme, apără democrația, hrănește-ți idolii. E ok. De părinții tăi și de bunicii tăi o să aibă grijă ăia care rămân", a postat psihiatrul Gabriel Diaconu.

