David Popovici, medalie de aur și la 200 m liber

David Popovici a fost cronometrat cu timpul de 1 min 45 sec 89/100, fiind urmat la mare distanţă de Eric Ştefan Andrieş (CSM Constanţa), 1 min 49 sec 75/100, şi de Tudor Andrei Iordache (CSM Constanţa), 1 min 49 sec 91/100.

CS Dinamo a mai câştigat un titlu joi, prin Daria Asaftei, la 200 m bras.

Şi CSA Steaua a obţinut două titluri, prin Denisa Bacalu şi Vlad Ştefan Mihalache (ambii la 50 m fluture).

Rezultatele finalelor desfăşurate joi:

200 m bras

1. Daria Asaftei (CS Dinamo Bucureşti) 2:29.59

2. Alecsia Maria Tenciu (CSM Constanţa) 2:31.20

3. Tamara Ioana Lospa (CSM Constanţa) 2:36.04

50 m fluture

1. Denisa Bacalu (CSA Steaua) 27.40

2. Daria Măriuca Silişteanu (CSM Constanţa) 27.52

3. Theodora Maria Dumitru (CSM Piteşti) 27.53

200 m liber

1. Andreea Luiza Comna (ACS Aqua Sport Citius) 2:01.86

2. Rebeca Andreea Craioveanu (CSA Steaua) 2:03.16

3. Diana Gabriela Stiger (CSA Steaua) 2:03.22

200 m bras

1. Darius Ştefan Coman (CSM Corona Braşov) 2:12.03

2. Matei Cristian State (CSA Steaua) 2:13.71

3. Darius Dragan Nistor (CSU Politehnica Timişoara) 2:21.19

50 m fluture

1. Vlad Ştefan Mihalache (CSA Steaua) 23.49

2. Denis Laurean Popescu (CS Dinamo Bucureşti) 23.56

3. Vladimir Andrei Nicolaev (CS Olimpia Bucureşti) 24.30

200 m liber

1. David Popovici (CS Dinamo Bucureşti) 1:45.89

2. Eric Ştefan Andrieş (CSM Constanţa) 1:49.75

3. Tudor Andrei Iordache (CSM Constanţa) 1:49.91

ştafetă combinată 4x100 m mixt

1. CSM Constanţa (Aissia Claudia Prisecariu, Alecsia Maria Tenciu, Eric Ştefan Andrieş, Patrick Sebastian Dinu) 3:56.84

2. CSM Constanţa (Tudor Andrei Iordache, Tamara Ioana Lospa, Maria Alessia Popa, Matei Gabriel Silivestru) 4:05.86

3. ACS Aqua Sport Citius (Robert Bădărău, Nicholas Oliver Cârstina, Irina Micu, Andreea Luiza Comna) 4:07.36, potrivit Agerpres.