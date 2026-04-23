David Popovici, medalie de aur și la 200 m liber

Campionul olimpic David Popovici (CS Dinamo) a câştigat titlul în proba de 200 m liber, joi, la Campionatele Naţionale de înot, găzduite de Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni.
David Popovici a fost cronometrat cu timpul de 1 min 45 sec 89/100, fiind urmat la mare distanţă de Eric Ştefan Andrieş (CSM Constanţa), 1 min 49 sec 75/100, şi de Tudor Andrei Iordache (CSM Constanţa), 1 min 49 sec 91/100.
CS Dinamo a mai câştigat un titlu joi, prin Daria Asaftei, la 200 m bras.
Şi CSA Steaua a obţinut două titluri, prin Denisa Bacalu şi Vlad Ştefan Mihalache (ambii la 50 m fluture).
200 m bras
1. Daria Asaftei (CS Dinamo Bucureşti) 2:29.59
2. Alecsia Maria Tenciu (CSM Constanţa) 2:31.20
3. Tamara Ioana Lospa (CSM Constanţa) 2:36.04
50 m fluture
1. Denisa Bacalu (CSA Steaua) 27.40
2. Daria Măriuca Silişteanu (CSM Constanţa) 27.52
3. Theodora Maria Dumitru (CSM Piteşti) 27.53
200 m liber
1. Andreea Luiza Comna (ACS Aqua Sport Citius) 2:01.86
2. Rebeca Andreea Craioveanu (CSA Steaua) 2:03.16
3. Diana Gabriela Stiger (CSA Steaua) 2:03.22
200 m bras
1. Darius Ştefan Coman (CSM Corona Braşov) 2:12.03
2. Matei Cristian State (CSA Steaua) 2:13.71
3. Darius Dragan Nistor (CSU Politehnica Timişoara) 2:21.19
50 m fluture
1. Vlad Ştefan Mihalache (CSA Steaua) 23.49
2. Denis Laurean Popescu (CS Dinamo Bucureşti) 23.56
3. Vladimir Andrei Nicolaev (CS Olimpia Bucureşti) 24.30
200 m liber
1. David Popovici (CS Dinamo Bucureşti) 1:45.89
2. Eric Ştefan Andrieş (CSM Constanţa) 1:49.75
3. Tudor Andrei Iordache (CSM Constanţa) 1:49.91
ştafetă combinată 4x100 m mixt
1. CSM Constanţa (Aissia Claudia Prisecariu, Alecsia Maria Tenciu, Eric Ştefan Andrieş, Patrick Sebastian Dinu) 3:56.84
2. CSM Constanţa (Tudor Andrei Iordache, Tamara Ioana Lospa, Maria Alessia Popa, Matei Gabriel Silivestru) 4:05.86
3. ACS Aqua Sport Citius (Robert Bădărău, Nicholas Oliver Cârstina, Irina Micu, Andreea Luiza Comna) 4:07.36, potrivit Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
