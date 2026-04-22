DCNews Stiri David Popovici, de neoprit: Aur la 50 m liber în prima zi a Campionatelor Naționale de la Otopeni
Data actualizării: 23:01 22 Apr 2026 | Data publicării: 22:56 22 Apr 2026

David Popovici, de neoprit: Aur la 50 m liber în prima zi a Campionatelor Naționale de la Otopeni
Autor: Elena Aurel

david-popovici--campion-olimpic-in-proba-de-200-m-liber-la-jo-paris_01680600 David Popovici. FOTO: Agerpres

Campionul olimpic David Popovici a câştigat proba de 50 metri liber, miercuri, în prima zi a Campionatelor Naţionale de înot găzduite de Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni.

David Popovici (CS Dinamo Bucureşti) a fost cronometrat cu timpul de 22 sec 02/100, fiind urmat Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanţa), 22 sec 33/100, şi de Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj), 22 sec 69/100.

CS Dinamo a obţinut două titluri în prima zi, celălalt fiind adus de Denis Laurean Popescu (100 m spate).

Două titluri au mai câştigat CSA Steaua, prin Diana Gabriela Stiger (800 m liber) şi Robert Andrei Badea (200 m mixt), şi CSM Piteşti, prin Theodora Maria Dumitru (50 m liber) şi Andrei Theodor Proca (800 m liber.

Rezultatele finalelor de miercuri:

FEMININ

200 m mixt

1. Iarina Ioana Cojocaru (CSM Corona Braşov) 2:16.63

2. Ana Maria Sibişeanu (CS Universitatea Cluj) 2:19.05

3. Maria Alessia Popa (CSM Constanţa) 2:21.93

50 m liber

1. Theodora Maria Dumitru (CSM Piteşti) 25.63

2. Irina Ana Preda (CS Dinamo Bucureşti) 25.77

3. Andreea Luiza Comna (ACS Aqua Sport Citius) 25.84

100 m spate

1. Daria Măriuca Silişteanu (CSM Constanţa) 59.63

2. Aissia Claudia Prisecariu (CSM Constanţa) 1:00.92

3. Ana Rozorea (CS Dinamo Bucureşti) 1:03.09

800 m liber

1. Diana Gabriela Stiger (CSA Steaua) 8:42.81

2. Rebecca Aimee Diaconescu (CSA Steaua) 8:49.48

3. Ana Maria Borcan (CS Dinamo Bucureşti) 9:04.79

MASCULIN

200 m mixt

1. Robert Andrei Badea (CSA Steaua) 1:58.86

2. Matei Cristian State (CSA Steaua) 2:01.42

3. Darius Ştefan Coman (CSM Corona Braşov) 2:01.60 +2.74

50 m liber

1. David Popovici (CS Dinamo Bucureşti) 22.02

2. Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanţa) 22.33

3. Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj) 22.69


100 m spate

1. Denis Laurean Popescu (CS Dinamo Bucureşti) 53.99

2. Alexandru Constantinescu (CS Olimpia Bucureşti) 54.59

3. Tudor Andrei Iordache (CSM Constanţa) 54.96

800 m liber

1. Andrei Theodor Proca (CSM Piteşti) 7:55.80

2. Luca Marinescu (CSA Steaua) 7:59.32

3. Matteo Constantin Mahalu (CSM Piteşti) 8:19.67

ştafetă combinată 4x100 m liber

1. CS Universitatea Cluj (Mihai Gergely, Alexandru Richard Szilagyi, Anastasia Maria Bako, Ana Maria Sibişeanu) 3:34.53

2. CSA Steaua (Vlad Ştefan Mihalache, Robert Andrei Badea, Rebeca Andreea Craioveanu, Rebecca Aimee Diaconescu) 3:36.25

3. CSM Constanţa (Matei Gabriel Silivestru, Maria Alessia Popa, Maya Mihaela Ionescu, Tudor Andrei Iordache) 3:40.39, potrivit Agerpres. 

