David Popovici, de neoprit: Aur la 50 m liber în prima zi a Campionatelor Naționale de la Otopeni

Campionul olimpic David Popovici a câştigat proba de 50 metri liber, miercuri, în prima zi a Campionatelor Naţionale de înot găzduite de Complexul Sportiv de Nataţie din Otopeni.
David Popovici (CS Dinamo Bucureşti) a fost cronometrat cu timpul de 22 sec 02/100, fiind urmat Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanţa), 22 sec 33/100, şi de Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj), 22 sec 69/100.
CS Dinamo a obţinut două titluri în prima zi, celălalt fiind adus de Denis Laurean Popescu (100 m spate).
Două titluri au mai câştigat CSA Steaua, prin Diana Gabriela Stiger (800 m liber) şi Robert Andrei Badea (200 m mixt), şi CSM Piteşti, prin Theodora Maria Dumitru (50 m liber) şi Andrei Theodor Proca (800 m liber.
FEMININ
200 m mixt
1. Iarina Ioana Cojocaru (CSM Corona Braşov) 2:16.63
2. Ana Maria Sibişeanu (CS Universitatea Cluj) 2:19.05
3. Maria Alessia Popa (CSM Constanţa) 2:21.93
50 m liber
1. Theodora Maria Dumitru (CSM Piteşti) 25.63
2. Irina Ana Preda (CS Dinamo Bucureşti) 25.77
3. Andreea Luiza Comna (ACS Aqua Sport Citius) 25.84
100 m spate
1. Daria Măriuca Silişteanu (CSM Constanţa) 59.63
2. Aissia Claudia Prisecariu (CSM Constanţa) 1:00.92
3. Ana Rozorea (CS Dinamo Bucureşti) 1:03.09
800 m liber
1. Diana Gabriela Stiger (CSA Steaua) 8:42.81
2. Rebecca Aimee Diaconescu (CSA Steaua) 8:49.48
3. Ana Maria Borcan (CS Dinamo Bucureşti) 9:04.79
MASCULIN
200 m mixt
1. Robert Andrei Badea (CSA Steaua) 1:58.86
2. Matei Cristian State (CSA Steaua) 2:01.42
3. Darius Ştefan Coman (CSM Corona Braşov) 2:01.60 +2.74
50 m liber
1. David Popovici (CS Dinamo Bucureşti) 22.02
2. Patrick Sebastian Dinu (CSM Constanţa) 22.33
3. Mihai Gergely (CS Universitatea Cluj) 22.69
100 m spate
1. Denis Laurean Popescu (CS Dinamo Bucureşti) 53.99
2. Alexandru Constantinescu (CS Olimpia Bucureşti) 54.59
3. Tudor Andrei Iordache (CSM Constanţa) 54.96
800 m liber
1. Andrei Theodor Proca (CSM Piteşti) 7:55.80
2. Luca Marinescu (CSA Steaua) 7:59.32
3. Matteo Constantin Mahalu (CSM Piteşti) 8:19.67
ştafetă combinată 4x100 m liber
1. CS Universitatea Cluj (Mihai Gergely, Alexandru Richard Szilagyi, Anastasia Maria Bako, Ana Maria Sibişeanu) 3:34.53
2. CSA Steaua (Vlad Ştefan Mihalache, Robert Andrei Badea, Rebeca Andreea Craioveanu, Rebecca Aimee Diaconescu) 3:36.25
3. CSM Constanţa (Matei Gabriel Silivestru, Maria Alessia Popa, Maya Mihaela Ionescu, Tudor Andrei Iordache) 3:40.39, potrivit Agerpres.
de Anca Murgoci
