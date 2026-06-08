Cod galben de furtuni și ploi torențiale în București și 14 județe

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ANM a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de la ora 12:00 până la ora 21:00.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni o atenţionare Cod galben de averse însemnate cantitativ, valabilă de la ora 12:00 în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogea, sud-vestul şi sudul Moldovei.

Până la ora 21:00, în aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi izolat şi în restul Munteniei, al Moldovei, precum şi în Oltenia şi în Transilvania, notează meteorologii.

Sunt marcate cu Cod galben municipiul Bucureşti şi judeţele Argeş, Bacău, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Tulcea şi Vrancea.

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