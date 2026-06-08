A început Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Părintele Vasile Ioana: Ce trebuie să faci în această perioadă

Sursă foto: Captură video Facebook Părintele Vasile Ioana

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel începe astăzi, 8 iunie 2026, și va avea o durată de 21 de zile, fiind cel mai lung din ultimii opt ani. Credincioșii îl vor încheia pe 28 iunie, în ajunul sărbătorii dedicate celor doi mari apostoli ai Bisericii.

Părintele Vasile Ioana a vorbit despre începutul Postului Sfinților Apostoli și a explicat că postul nu înseamnă doar abținerea de la anumite alimente, ci și respectarea poruncilor și apropierea de Dumnezeu.

Acesta îndeamnă credincioșii să citească zilnic Faptele Apostolilor și Epistolele din Biblie, activitate pe care o consideră o formă de îmbogățire duhovnicească și de conectare cu învățăturile apostolilor.

„Începe Postul Sfinților Apostoli! Care este rostul postului? Nu cred că este doar să nu mâncăm carne, brânză, lapte, ouă. Ar fi prea puțin! Nu e vorba doar despre asta. Este vorba despre faptul că iubindu-l pe Dumnezeu, respectăm poruncile lui. Iubirea lui Dumnezeu se găsește în forța cu care respecți cuvântul Bisericii. Începem postul și este un post al salatelor, al dezlegărilor de pește, pentru că apostolii au fost mulți pescari. Multe dezlegări!

Dar ce avem noi de făcut? În fiecare zi vreau să citiți Faptele Sfinților Apostoli și Epistolele pauline și ale Sfântului Apostol Petru. De aceea, cei care aveți Biblia acasă, o deschideți, o puneți pe noptieră, în living, pe masă în bucătărie sau pe blat, oriunde vreți să vă fie la îndemână, și de mâine Faptele Sfinților Apostoli.

Cei care nu aveți și vreți să intrați pe telefon: BibliaOrtodoxa.ro - și de mâine încolo Faptele Apostolilor, în fiecare zi câte un capitol măcar și apoi Epistola către Romani, Epistola către Evrei, către Corinteni și Epistolele Sfântului Petru. Ca să-i cinstim pe acești minunați apostoli care au schimbat fața lumii și au adus creștinismul, trebuie să citim ce au spus ei, ca să ne conectăm cu ei. Asta înseamnă să iubim postul și să ne îmbogățim în acest post duhovnicește”, a spus părintele Vasile Ioana.



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„Faceți fapte concrete de credință!”

Părintele Vasile Ioana spune că adevărata credință se vede în respectarea învățăturilor Bisericii.

„Așadar, mărturisiți-l pe Hristos și faceți fapte concrete de credință, că apostolul Iacob a spus: „Credința fără fapte moartă este”. Și atunci, fapta și mărturisirea pot să spun că dau omul complet, românul frumos iubitor de Dumnezeu.

Mi-a spus o fată: „Părinte, eram în fața frigiderului de înghețată și era Postul Sfinților Apostoli. Părinte, îmi venea să cumpăr înghețată de vanilie cu cacao și cu ciocolată”. Zicea: „Băi, am promis că țin post”. „Băi, ce-i zic eu, mă, la părinte? Băi, băi, e rușine. Nu, nu mănânc, nu mănânc”.

Și-a întrebat-o pe doamna aceea: „Doamnă, dar înghețată de post aveți?”. „Da, avem sorbet. Avem sorbet de lămâi, avem sorbet de căpșuni”. Și-a luat un sorbet și n-a luat o înghețată care conținea lapte.

Dragii mei, respectarea, iubirea lui Dumnezeu se găsește în forța cu care respecți cuvântul Bisericii!”, a spus părintele Vasile Ioana într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.

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