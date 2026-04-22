CN Tower, „învins" de o turlă de biserică din Maramureș. Vasile Ioana, în Canada: Locuri sfinte nu sunt doar la Ierusalim, în Athos sau România, ci oriunde sunt oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu
Data publicării: 20:41 22 Apr 2026

CN Tower, „învins” de o turlă de biserică din Maramureș. Vasile Ioana, în Canada: Locuri sfinte nu sunt doar la Ierusalim, în Athos sau România, ci oriunde sunt oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu
Autor: Anca Murgoci

vasile ioana Vasile Ioana

Părintele Vasile Ioana este, în aceste zile, în Canada.

Locuri sfinte nu sunt doar la Ierusalim, în Athos sau România, ci oriunde sunt oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu și se sfințesc duminică de duminică prin Sfânta Liturghie, a zis Vasile Ioana care ne-a împărtășit experiența întâlnirii cu românii din diaspora. El a mers în Canada alături de Dan Negru. Amândoi au susținut o conferință - „Omul sfințește locul”, la Mississauga. 

„Jurnal de pelerin în Canada! Am întâlnit, zilele acestea, în Canada, români care mi-au mărturisit că aici L-au cunoscut pe Dumnezeu. S-a bucurat inima mea. Mă simt pelerin și aici, în această țară îndepărtată, pentru că locuri sfinte nu sunt doar la Ierusalim, în Athos sau România, ci oriunde sunt oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu și se sfințesc duminică de duminică prin Sfânta Liturghie, iar prin lumina pe care o primesc prin Biserica lui Hristos, luminează și sfințesc locurile acestea.


În prima zi, am descoperit la Niagara nu doar vestita cascadă, ci și o mică biserică românească, cumpărată de la comunitatea sârbească de către câțiva români inimoși, în frunte cu Florin Lărgeanu, care ne-a prezentat sfântul lăcaș și ne-a oferit din partea primarului orașului Niagara, mie și lui Dan Negru, câte o diplomă de onoare.


Apoi, la Toronto, am ajuns la Consulatul românesc, unde ne-am simțit ca acasă! În biroul echipei conduse de către Consulul General al României de aici, Dna Oana Gherghe, și de Dl Titov Gherghe, am făcut o rugăciune împreună cu angajații români, bucuroși că ne-au întâlnit.


Apoi am fost invitați de organizatori, împreună cu Părintele Vicar Busuioc, la CN Tower, unde am avut o experiență aparte. O panoramă magnifică a orașului Toronto. Recomand oricărui român care ajunge în aceste locuri să trăiască această “once-in-a-lifetime experience”- o vedere panoramică a orașului din vârful CN Tower.


În aceeași seară, am susținut împreună cu Dan Negru conferința interactivă “Omul sfințește locul”, la Mississauga. Am întâlnit o diasporă românească entuziastă, oameni însetați de cuvântul lui Dumnezeu, plini de bucurie, cu inimi fierbinți și cu dor de casă! S-au bucurat de cărțile noastre și ne-au rugat să revenim. A fost o seară de vis!


Apoi am slujit Sfântul Maslu la Biserica Ortodoxă din Oshawa cu inimosul Părinte Vicar Petrică Busuioc, o minune de om. Ne-am bucurat împreună alături de enoriașii Sfinției Sale, oameni credincioși, setoși de cuvântul lui Dumnezeu. După slujbă, Părintele Vicar Busuioc ne-a primit acasă la Sfinția sa, unde am petrecut un prânz de poveste alături de mai mulți preoți din zonă. M-am simțit ca acasă!


Cuvintele sunt sărace și nu pot exprima cât de bine primiți ne-am simțit la Toronto. Vom păstra în inimi experiența frumoasă petrecută aici, pentru care îi mulțumim minunatului Părinte Petrică Busuioc și organizatorului nostru, Marius Bălan, și soției sale, Maria. Despre experiența de la Montréal, într-o postare viitoare. Hristos a Înviat din Canada!”, a scris părintele Vasile Ioana.

„Hristos a înviat! Din Toronto. Suntem la CN Tower. 553 de metri. Timp de 30 de ani a fost cea mai înaltă clădire din lume. Suntem cu toții uimiți să vedem orașul de sus. Există aici un loc unde poți vedea efectiv întregul oraș de sus. Splendid”, a zis Vasile Ioana.

„Dar să vă mai spun ceva: Părinte, eu cred că o turlă de biserică din Maramureș ajunge mai aproape de Dumnezeu decât CN Tower-ul acesta”, a zis Dan Negru.

„CN Tower este „învins” de o turlă de biserică din Breb, Maramureș”, a zis Vasile Ioana.

