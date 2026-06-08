MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Filipine

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Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Filipine.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Filipine asupra faptului că autorităţile acestui stat au emis o alertă de tsunami, în urma producerii unui cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade, care a afectat largul provinciei Sarangani.

Avertizarea de tsunami vizează zonele de coastă din sudul ţării, respectiv:

- Sarangani

- Davao Occidental

- Tawi-Tawi

- Sulu

- Basilan

- Zamboanga del Sur

- Zamboanga Sibugay

- Sultan Kudarat

- South Cotabato.

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Recomandarea MAE

Astfel, MAE recomandă cetăţenilor români să evite aceste regiuni, să manifeste precauţie şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon ale Ambasadei României în Filipine: + 63 288439014 , apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: + 63 9178170939.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet manila.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

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