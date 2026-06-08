A erupt vulcanul Şiveluci din Peninsula Kamceatka. Coloană de cenușă de 10 kilometri / video

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Vulcanul Şiveluci, situat în Peninsula Kamceatka din Orientul Îndepărtat al Rusiei, a expulzat un nor de cenuşă care a ajuns până la o înălţime de 10 kilometri, luni, la patru zile după un eveniment similar, când norul de cenuşă a atins 8 kilometri înălţime.

"Vulcanul Şiveluci: înălţimea coloanei de cenuşă a fost de 10.000 de metri deasupra nivelului mării", a informat pentru agenţia rusă TASS filiala din Kamceatka a Serviciului de Geofizică al Academiei Ruse de Ştiinţe citată de EFE și Agerpres.

Potrivit serviciilor locale de urgenţă, care au emis în regiune o avertizare cod roşu pentru aviaţie, norul de cenuşă se deplasează în direcţia nord-vestică, către interiorul peninsulei.

Specialiştii nu exclud o schimbare de direcţie a vântului, care ar favoriza precipitaţii în localităţile din municipiile Ust Kamchatski, Milkovski şi Bistrinski.

Şiveluci, cu o altitudine de 3.200 de metri, cel mai nordic vulcan din Kamceatka, este studiat cu o atenţie specială de vulcanologii ruşi şi din alte ţări.

Conform informaţiilor colectate, erupţiile vulcanului Şiveluci sunt greu de prevăzut, deoarece în majoritatea cazurilor acestea s-au produs brusc.

Erupţiile din 1854 şi 1964 au fost catalogate drept "catastrofale" după magnitudinea lor, cu toate că nu au provocat victime sau pagube materiale.

Potrivit vulcanologilor ruşi, erupţiile vulcanului Şiveluci şi ale altor vulcani din această zonă nord-estică a Rusiei nu sunt periculoase de obicei, având loc la o distanţă considerabilă de zonele populate.

În Peninsula Kamceatka există 68 de vulcani aliniaţi într-un lanţ de peste 700 de kilometri, care concentrează 12% din activitatea vulcanică a planetei.

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