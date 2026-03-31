Părintele Vasile Ioana a primit cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților de la Înaltpreasfințitului Calinic

A fost o onoare pentru părinte, mai ales că distincția este pentru activitatea sa misionară

Cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, după două zile frumoase de propovăduire a Cuvântului la Suceava - Marșul Vieții în centrul orașului și Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Sfântul Ioan cel Nou, Dumnezeu l-a binecuvântat cu o mare bucurie. Părintele a primit din mâna Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Crucea Bucovinei. Este cea mai înaltă distincție a acestei eparhii, Crucea Bucovinei.

VEZI ȘI: Vasile Ioana, învățături despre Postul Mare. Sunt gânduri transmise din Țara Sfântă / video

Textul acestei distincții, ordinul de vrednicie:

„Luând aminte la îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune: „Preoții care își țin bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul și învățătura”, văzând lucrarea virtuoasă întru apărarea și slujirea dreptei credințe, precum și întru cultivarea și promovarea valorilor neamului strămoșesc, și înțelegând importanța pe care această lucrare o are în sânul comunității creștine, conferim, cu părintească dragoste, Crucea Bucovinei Preacucernicului Părinte Vasile Ioana, pentru o remarcabilă activitate dedicată Bisericii și comunității. Ferice de cei care, urmând exemplul înaintașilor, poartă prin istorie bucuria Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dată în reședința arhiepiscopală din Suceava, anul mântuirii 2026, luna a treia, ziua a douăzeci și noua”, semnează Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

Despre aceste momente, părintele Vasile Ioana a zis:

„Dragii mei!

Am trăit un weekend de poveste la Suceava! M-am bucurat de o primire deosebit de caldă din partea sucevenilor sâmbătă în centrul orașului la Marșul pentru Viață unde mulți tineri și mulți preoți au participat în ciuda ploii amenințătoare. La eveniment a cântat deosebit de frumos artista Ioana Ignat, o tânără plină de credință și de dragoste pentru oameni. Evenimentul a fost excepțional organizat de Părintele Consilier Andrei Mocanu pe care îl felicit pentru misiunea pe care o face atât în cadrul Sfintei Arhiepiscopii cat și în noua misiune de a ridica o biserică nouă în cartierul Stejari din Suceava!



Duminică, la Sfânta Liturghie, la Catedrala Sfântul Ioan cel Nou, la invitația Înaltpreasfințitului Calinic m-am bucurat de prezența multor părinți minunați pe care îi cunosc de mulți ani și cu care m-am bucurat să mă regăsesc!



I-am reîntâlnit pe inimosul Părinte Stareț Serafim și pe Părintele Bartolomeu, un minunat duhovnic, vechii mei prieteni din vremea în care eram arhidiaconul Părintelui Patriarh Teoctist. M-am bucurat să ascult voci excepționale de diaconi, care mi-au amintit de vremurile în care eram și eu diacon. Psalți foarte buni. Corală Arhiepiscopală excepțională. Îmbină absolut armonios muzica corală cu cea psaltică. Am simțit la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava parfumul ortodoxiei vii pe care îl respir și la București.



La finalul Sfintei Liturghii am avut plăcuta surpriză să primesc din partea Înaltpreasfințitului Calinic, “Crucea Bucovinei”, o distincție care mă onorează!



Îi mulțumesc frumos pentru dragostea pe care o are pentru cuvânt viu și lucrător. Este un misionar neobosit pentru oamenii pe care îi păstorește și nu numai. Prezența Decalogurilor și a predicilor sale în social-media aduce mult bine.



La plecare, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Calinic, m-am oprit la Spitalul Județean Suceava unde am întâlnit membrii conducerii spitalului, am rostit o rugăciune, am semnat în Cartea de Onoare a Spitalului și apoi, pe holurile de la primiri urgențe am vorbit cu mai mulți suceveni. Oameni așezați, liniștiți și plini de credință în Dumnezeu! Felicitări conducerii spitalului pentru modul excepțional in care organizați fluxul de oameni”, a zis Vasile Ioana.