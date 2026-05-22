Noua lege a salarizării: Cât de mare va fi creșterea veniturilor angajaților din sectorul public

Ca urmare a faptului că fostele partide din coaliția de guvernare au căzut de acord pe adoptarea noii legi a salarizării în sectorul public, mulți angajați se întreabă cât de mare va fi creșterea.

Potrivit fostului ministru al Muncii, Florin Manole, noua valoare de referință care să stea la baza calculului salariilor din sectorul public ar fi de 4.100 de lei, deși acesta lăsase o valoare propusă de 4.325 de lei.

„Trebuie să se țină cont de disponibilitatea bugetară pe care o are statul român și, în acordul cu președintele, vedeți clar că această anvelopă în plus nu poate fi mai mare de 8 miliarde de lei. După rearanjarea grilelor, după ce vom vedea și amendamentele sindicatelor, ministerelor, vom putea vedea și cât ne putem permite, ca stat, să avem ca valoare de referință. 4.100, 4300, mai puțin, la mijloc... E un lucru important și acesta, dar e un lucru secundar în raport cu aranjarea corectă a grilelor.

Înainte de orice asumpție subiectivă, un impact bugetar suplimentar de 8 miliarde, raportat la o anvelopă de cheltuieli de peste 160 de miliarde, ne dă un procent mediu de creșteri. Cam asta este disponibilitatea.“, a punctat fostul ministru, într-o intervenție la Euronews.