Prof. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, a vorbit despre principalele cauze ale alergiilor respiratorii și a explicat că polenurile, mucegaiurile, acarienii din praful de casă și poluarea sunt printre cei mai importanți factori alergeni. Medicul a precizat că alergiile la praf și ambrozie sunt mult mai greu de controlat terapeutic decât cele la polenuri și mucegaiuri.

„Care sunt cele mai comune cauze de alergii sezoniere? De ce să se ferească oamenii?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Sunt polenurile de care am pomenit, cu succesiunea lor legată de evoluția acestei încălziri globale în România. Sunt și foarte multe alergii la mucegaiuri și pacienții constată că poate au igrasie pe un perete sau poate că la serviciu își desfășoară activitatea într-un mediu în care există și ceva umezeală, și este evident că fungii colonizează foarte ușor la umezeală.

Unii pacienți invocă praful și se dovedește prin testarea alergologică că este adevărat. Acolo lucrurile sunt destul de greu de controlat. Noi spunem generic „acarienii din praful de casă” și sunt o serie întreagă de măsuri la domiciliu - tot felul de perne antialergice, tot felul de aspiratoare care au și varianta cu apă și curățenie într-un mod foarte riguros și foarte susținut. Dar în momentul în care deschid geamul și vine praful din mediul ambiant, împreună cu poluarea și cu noxele care sunt eliberate de mașini, evident că pacientul este un pic mai greu de controlat.

Vă pot spune din experiența clinică faptul că alergiile la praf și alergiile la ambrozie sunt cele mai rebele la tratament. Cele la polenuri și la mucegaiuri sunt mai ușor de controlat terapeutic, mai ales dacă reușim să le controlăm și să ținem riguros un tratament”, a spus prof. dr. Codruț Sarafoleanu.

Animalele de companie pot agrava alergiile respiratorii

Prof. dr. Codruț Sarafoleanu a explicat că animalele de companie pot reprezenta un factor important în agravarea alergiilor respiratorii la persoanele sensibile la părul de pisică sau de câine. Potrivit profesorului, expunerea continuă la alergen poate duce la agravarea simptomelor și chiar la apariția astmului sau a altor afecțiuni pulmonare.

Acesta a mai explicat că, deși pacienții urmează tratament, controlul bolii este dificil dacă nu este evitată sursa alergenului, iar recomandarea medicală în acest caz este renunțarea la animalul de companie.

„Există și o componentă foarte importantă a animalelor de companie. Sunt foarte mulți iubitori de animale care trăiesc cu pisicuțe sau cu căței în casă. Se testează alergologic, află că au alergie la părul de pisică sau de câine, dar nu îi lasă sufletul să renunțe la animalul de companie. Am văzut situații în care alergiile s-au agravat, a apărut și astmul și alte afecțiuni pulmonare mai grave, pentru că pacientul a continuat să stea în mediul care îi producea această alergie”, a spus prof. dr. Codruț Sarafoleanu.

„Deci în cazul animalelor de casă alergia evoluează chiar și sub tratament”, a spus Val Vâlcu.

„Sigur pentru că pacientul este permanent în compania alergenului. Chiar dacă ia și o medicație simptomatică, cu siguranță nu va avea un control corespunzător al simptomelor și alergia și gravitatea acestei alergii vor progresa. Este evident.

Recomandarea ar fi să renunțe la animalul de companie. În ultima vreme, testele alergice s-au orientat și către alte animale de companie - hamster, papagali. Deci iată că nu doar câinele și pisica pot să ne producă astfel de neplăceri.

E greu de renunțat la acest prieten necuvântător, dar, până la urmă, cred că pacientul ar trebui să cântărească atent sănătatea lui sau a copilului, pentru că sunt mulți copii care ni se adresează și părinții spun: „Păi cum să-i iau animăluțul de companie?”.

Trebuie să ne gândim, în primul rând, la sănătatea și la viitorul tractului respirator al copilului respectiv”, a spus prof. dr. Codruț Sarafoleanu la emisiunea „Academia de Sănătate”, de la DC News și DC Medical.

