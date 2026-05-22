€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Stiri Polonia înlocuiește MiG-urile sovietice cu avioane de vânătoare americane F-35
Data publicării: 22 Mai 2026

Polonia înlocuiește MiG-urile sovietice cu avioane de vânătoare americane F-35
Autor: Iulia Horovei

avion de vanatoare american f-35 Avion de vânătoare F-35. Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Polonia primește, vineri, primele trei avioane de vânătoare americane F-35, care vor înlocui înlocui MiG-urile sovietice îmbătrânite.

Ministrul polonez al Apărării, Wiladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat vineri că primele trei avioane de vânătoare americane F-35 vor sosi în decurs de câteva ore la baza aeriană poloneză din Lask (nordul Poloniei), pentru a înlocui MiG-urile sovietice îmbătrânite, informează EFE.

„Acesta este un moment foarte important: Avioanele F-35, împreună cu armamentul achiziţionat în ultimele luni, schimbă faţa Forţelor Armate”, a declarat Kosiniak-Kamysz, care a subliniat că Polonia este prima ţară cu aceste aeronave pe flancul estic al NATO.

MiG-urile și Su-22 sovietice, înlocuite de avioanele americane F-35

Avionul de vânătoare american F-35 de a cincea generaţie va înlocui treptat aparatele MiG-29 şi Su-22 de fabricaţie sovietică, încă în serviciu în Forţele Aeriene Poloneze.

Livrarea celor 32 de avioane F-35 achiziţionate de Polonia se va face treptat, într-un ritm de aproximativ şase unităţi pe an, şi a fost precedată de o perioadă de instruire de peste un an pentru piloţii polonezi la bazele americane.

Cu aceste avioane de vânătoare, considerate cele mai avansate din lume pentru capacitatea lor de a desfăşura şi contracara capacităţile de război electronic, Polonia se alătură grupului select de naţiuni care deţin acest model, consolidându-şi simultan legăturile militare cu Washingtonul.

F-35 reprezintă un salt calitativ decisiv în ceea ce priveşte capacităţile stealth, senzorii avansaţi şi războiul în reţea, dar, potrivit experţilor, unul dintre principalele sale avantaje va fi facilitarea interoperabilităţii depline cu aliaţii care îl utilizează deja, precum Olanda şi SUA, ale căror avioane de vânătoare au mai colaborat la protejarea spaţiului aerian polonez împotriva incursiunilor dronelor.

La 31 ianuarie 2020, Polonia a semnat un contract în valoare de aproximativ 4,8 miliarde de euro pentru achiziţionarea a 32 de avioane de vânătoare F-35A.

Acordul include simulatoare, cursuri de instruire, certificări şi 33 de motoare suplimentare pentru a prelungi durata de viaţă operaţională a aeronavei, livrările fiind programate în etape până în 2030, notează Agerpres.

Nu este prima veste bună primită de polonezi în ultimele 24 de ore. Președintele american Donald Trump a transmis că SUA va trimite 5.000 de militari americani în această țară.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

polonia
avioane militare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Cisternă cu motorină lovită de tren în Giurgiu. Pompierii intervin pentru limitarea scurgerilor de combustibil
Publicat acum 30 minute
Adrian Năstase, după ce Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE: "Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul"!
Publicat acum 32 minute
Crește cota de țuică în gospodărie. Cantitatea care nu poate fi accizată
Publicat acum 40 minute
Ebola face ravagii în Congo. INSP: Riscul de infectare în Europa rămâne redus
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Elena Dumitrescu-Nentwig, invitata săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 25 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 5 ore si 41 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 4 ore si 1 minut
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
Publicat acum 6 ore si 53 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 52 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close