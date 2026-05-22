Polonia înlocuiește MiG-urile sovietice cu avioane de vânătoare americane F-35

Ministrul polonez al Apărării, Wiladyslaw Kosiniak-Kamysz, a anunţat vineri că primele trei avioane de vânătoare americane F-35 vor sosi în decurs de câteva ore la baza aeriană poloneză din Lask (nordul Poloniei), pentru a înlocui MiG-urile sovietice îmbătrânite, informează EFE.

„Acesta este un moment foarte important: Avioanele F-35, împreună cu armamentul achiziţionat în ultimele luni, schimbă faţa Forţelor Armate”, a declarat Kosiniak-Kamysz, care a subliniat că Polonia este prima ţară cu aceste aeronave pe flancul estic al NATO.

MiG-urile și Su-22 sovietice, înlocuite de avioanele americane F-35

Avionul de vânătoare american F-35 de a cincea generaţie va înlocui treptat aparatele MiG-29 şi Su-22 de fabricaţie sovietică, încă în serviciu în Forţele Aeriene Poloneze.

Livrarea celor 32 de avioane F-35 achiziţionate de Polonia se va face treptat, într-un ritm de aproximativ şase unităţi pe an, şi a fost precedată de o perioadă de instruire de peste un an pentru piloţii polonezi la bazele americane.

Cu aceste avioane de vânătoare, considerate cele mai avansate din lume pentru capacitatea lor de a desfăşura şi contracara capacităţile de război electronic, Polonia se alătură grupului select de naţiuni care deţin acest model, consolidându-şi simultan legăturile militare cu Washingtonul.

F-35 reprezintă un salt calitativ decisiv în ceea ce priveşte capacităţile stealth, senzorii avansaţi şi războiul în reţea, dar, potrivit experţilor, unul dintre principalele sale avantaje va fi facilitarea interoperabilităţii depline cu aliaţii care îl utilizează deja, precum Olanda şi SUA, ale căror avioane de vânătoare au mai colaborat la protejarea spaţiului aerian polonez împotriva incursiunilor dronelor.

La 31 ianuarie 2020, Polonia a semnat un contract în valoare de aproximativ 4,8 miliarde de euro pentru achiziţionarea a 32 de avioane de vânătoare F-35A.

Acordul include simulatoare, cursuri de instruire, certificări şi 33 de motoare suplimentare pentru a prelungi durata de viaţă operaţională a aeronavei, livrările fiind programate în etape până în 2030, notează Agerpres.

Nu este prima veste bună primită de polonezi în ultimele 24 de ore. Președintele american Donald Trump a transmis că SUA va trimite 5.000 de militari americani în această țară.