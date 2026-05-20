Moartea Regelui Charles al III-lea, anunțată din greșeală la radio. De ce s-a comis eroarea
Data publicării: 20 Mai 2026

Moartea Regelui Charles al III-lea, anunțată din greșeală la radio. De ce s-a comis eroarea
Autor: Ioan-Radu Gava

regele-charles_17251200 Regele Charles al III-lea. Sursa foto: Agerpres
Un post local de radio din Anglia a anunţat din greşeală moartea regelui Charles al III-lea.

Un post radiofonic local din sud-estul Angliei a prezentat miercuri scuze publice regelui Charles al III-lea şi ascultătorilor săi, după ce a anunţat din greşeală moartea suveranului britanic, invocând o defecţiune informatică, informează AFP și Agerpres.

"Procedura 'Monarch' - pe care toate radiourile britanice o ţin pregătită, sperând în acelaşi timp să nu fie nevoite niciodată să recurgă la ea - a fost declanşată din greşeală marţi după-amiază, anunţând în mod eronat decesul Majestăţii Sale Regele", a scris pe Facebook directorul de la Radio Caroline, Peter Moore.

El a menţionat "o eroare informatică survenită în studioul principal".

Emisiunea de marţi după-amiază nu este disponibilă pentru a fi ascultată în reluare pe site-ul acestui post radiofonic din Essex, un comitat din sud-estul Angliei.

Radio Caroline "a avut plăcerea de a difuza mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale Regina (Elisabeta a II-a, decedată în septembrie 2022) şi, de atunci, pe cel al regelui, iar noi sperăm că vom putea să continuăm să facem acest lucru timp de mulţi ani de acum înainte", a adăugat directorul postului radiofonic.

După ce şi-au dat seama de eroare, reprezentanţii postului, care a fost înfiinţat în 1964, au prezentat scuze publice în direct, apoi pe reţelele de socializare, regelui şi ascultătorilor "pentru neplăcerile cauzate".

Regele Charles al III-lea se afla într-o vizită în Irlanda de Nord marţi după-amiază în momentul în care Radio Caroline a anunţat din greşeală decesul său.

Monarhul britanic, în vârstă de 77 de ani, continuă să urmeze un tratament pentru cancer, al cărui diagnostic l-a dezvăluit în februarie 2024.

