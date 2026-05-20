Subcategorii în Politica

DCNews Politica Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Data publicării: 20 Mai 2026

EXCLUSIV Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Autor: Andrei Itu

marius-budai-2_85332700 Foto: Agerpres
Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a comentat pentru DC News soluția propusă de Kelemen Hunor cu ”un guvern care să funcționeze 2-3 săptămâni pentru a trece proiectele importante pentru România”. 

Kelemen Hunor (UDMR) a venit cu o propunere de Guvern care să funcționeze 2-3 săptămâni astfel încât proiectele necesare atingerii jaloanelor din PNRR să fie trecute.

Kelemen Hunor: Guvern până la jumătatea lunii iunie și sesiune extraordinară pentru PNRR, apoi ne putem certa din nou

”Cred că până pe 10-15 iunie putem avea guvern ca să existe timp de 2-3 săptămâni la începutul lunii iulie pentru o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru a trece proiectele necesare atingerii jaloanelor din PNRR. După aia, ne putem certa din nou”, a spus marți seară Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Pornind de la aceste afirmații al președintelui UDMR, deputatul PSD și fostul ministru al Muncii Marius Budăi a vorbit, pentru DC News, despre soluția propusă de Kelemen Hunor și de ce are nevoie România.

Marius Budăi: Guvern stabil și funcțional, nu mandate de 2-3 săptămâni, pentru ieșirea din criza economică și socială

Marius Budăi: Vorbesc în nume personal, nu în numele partidului. Cred că este doar o exprimare plastică a domnului Kelemen Hunor (n.red. După aia, ne putem certa din nou). Trebuie să avem un guvern în termen cât mai scurt, pentru că România trebuie să fie scoasă din criza economică și socială în care a fost introdusă de către Ilie Bolojan, dar să avem un guvern de doar 2-3 săptămâni, ca apoi iar să ne certăm, eu nu cred că piețele financiare așteaptă asta de la noi. Nu cred că oamenii vor asta de la noi, ci doresc un guvern, în care omul să fie în centrul atenției și un guvern care să lucreze nu peste oameni, ci cu și pentru oameni.

Marius Budăi: România are nevoie de stabilitate politică pentru a susține investițiile și dezvoltarea economică

Marius Budăi: Proiectele pe PNRR, fondurile europene, proiectele finanțate din fostul PNDL, respectiv Programul Național de Investiții Anghel Saligny, toate sunt extrem importante, pentru că înseamnă investiții în România, dezvoltare și locuri de muncă, dar nu înseamnă că punem un guvern 2-3 săptămâni, după care ne mai certăm 2-3 săptămâni și venim cu un alt guvern de 2-3 săptămâni. Pe lângă toate aceste proiecte, România are nevoie de stabilitate, care să ne aducă dezvoltare economică. Oamenii, întreprinzătorii așteaptă de la politicieni seriozitate.

Critici la adresa ”celor care au umblat foarte mult cu responsabilitatea la purtător și acum au uitat de ea”

Marius Budăi: Exprimarea dânsului a fost una plastică, care să îi trezească pe anumiți oameni la realitate, mai ales pe cei care au umblat foarte mult cu responsabilitatea la purtător și acum au uitat de ea. Da, sunt de acord cu trecerea proiectelor cu jaloanele din PNRR, dar nu cu un guvern de 2-3 săptămâni și ceartă din nou.

marius budai
kelemen hunor
criza guvernamentala
psd
