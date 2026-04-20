Partidul Social Democrat (PSD) va lua, astăzi, o decizie dacă va rămâne la guvernare, votând în cadrul partidului cu privire la retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. Rezultatul votului din PSD, la care participă aproximativ 5.000 de membri de partid, printre aceștia numărându-se primari, aleși locali, parlamentari, ar putea influența semnificativ scena politică din România în perioada următoare.

Ziua decisivă pentru viitorul Coaliției. Votul PSD i-ar putea retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan

Discuțiile și votul de azi din PSD vin pe fondul unor tensiuni interne și al nemulțumirilor cu privire la modul în care sunt gestionate anumite politici publice de către premierul Ilie Bolojan.

În acest context, l-am contactat pe Marius Budăi, fostul ministru al Muncii și actual deputat PSD, pentru a afla care e varianta mai bună pentru România: să plece PSD de la guvernare sau nu?

Iese PSD din coaliția de guvernare în care e premier Ilie Bolojan?

DC News: Înainte de votul PSD privind ieșirea / rămânerea la guvernare, care considerați că ar trebui să fie varianta corectă, de viitor pentru țară: să plece PSD de la guvernare sau nu?

”Să avem o coaliție care să nu mai guverneze fără excepții, ci să guverneze pentru fiecare om în parte, pentru că noi nu suntem egali. Ni se spunea, pe timpul lui Ceaușescu, că toți suntem egali în drepturi, dar nu suntem toți la fel. Unii ne naștem în familii mai înstărite, alții nu. Unii ne naștem sănătoși, alții, din păcate, nu, cu dizabilități, cu tot felul de probleme de sănătate. Prin urmare, noi trebuie să ieșim din logica guvernării fără excepții și să avem, mai ales, o coaliție care să proiecteze speranță. Asta este cel mai important! Guvernarea de acum nu proiectează speranță, nici oamenilor de rând, nici mediului de afaceri. Atunci, avem nevoie de o coaliție care să proiecteze speranță!”, a spus Marius Budăi, pentru DC News.

