€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
DCNews Politica Schimbarea majoră pe care o vrea PSD prin votul de astăzi despre viitorul guvernării. Marius Budăi: Asta e cel mai important!
Data actualizării: 10:38 20 Apr 2026 | Data publicării: 10:30 20 Apr 2026

EXCLUSIV Schimbarea majoră pe care o vrea PSD prin votul de astăzi despre viitorul guvernării. Marius Budăi: Asta e cel mai important!
Autor: Andrei Itu

marius-budai_02189800 Foto: Agerpres / Marius Budăi

PSD hotărăște prin vot, luni, în ședință, care este direcția luată de partid în perioada următoare cu privire la actuala coaliție de guvernare. Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a spus de ce are nevoie țara, în opinia sa.

Partidul Social Democrat (PSD) va lua, astăzi, o decizie dacă va rămâne la guvernare, votând în cadrul partidului cu privire la retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan. Rezultatul votului din PSD, la care participă aproximativ 5.000 de membri de partid, printre aceștia numărându-se primari, aleși locali, parlamentari, ar putea influența semnificativ scena politică din România în perioada următoare.

Discuțiile și votul de azi din PSD vin pe fondul unor tensiuni interne și al nemulțumirilor cu privire la modul în care sunt gestionate anumite politici publice de către premierul Ilie Bolojan.

În acest context, l-am contactat pe Marius Budăi,  fostul ministru al Muncii și actual deputat PSD, pentru a afla care e varianta mai bună pentru România: să plece PSD de la guvernare sau nu?

Iese PSD din coaliția de guvernare în care e premier Ilie Bolojan?

DC News: Înainte de votul PSD privind ieșirea / rămânerea la guvernare, care considerați că ar trebui să fie varianta corectă, de viitor pentru țară: să plece PSD de la guvernare sau nu?

”Să avem o coaliție care să nu mai guverneze fără excepții, ci să guverneze pentru fiecare om în parte, pentru că noi nu suntem egali.  Ni se spunea, pe timpul lui Ceaușescu, că toți suntem egali în drepturi, dar nu suntem toți la fel. Unii ne naștem în familii mai înstărite, alții nu. Unii ne naștem sănătoși, alții, din păcate, nu, cu dizabilități, cu tot felul de probleme de sănătate. Prin urmare, noi trebuie să ieșim din logica guvernării fără excepții și să avem, mai ales, o coaliție care să proiecteze speranță. Asta este cel mai important! Guvernarea de acum nu proiectează speranță, nici oamenilor de rând, nici mediului de afaceri. Atunci, avem nevoie de o coaliție care să proiecteze speranță!”, a spus Marius Budăi, pentru DC News.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marius budai
psd
iesire guvernare
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close