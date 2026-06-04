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DCNews Stiri AFM aşteaptă sugestii şi recomandări de la cei interesanţi de avizul pentru închiderea şi ecologizarea unui depozit neconform

AFM aşteaptă sugestii şi recomandări de la cei interesanţi de avizul pentru închiderea şi ecologizarea unui depozit neconform

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iun 2026
taste laptop scris Sursa foto: Freepik
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Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat privind solicitarea de la Administraţia Bazinală de Apă Siret a avizului de gospodărire a apelor pentru investiția “LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE DEPOZIT NECONFORM DE CLASĂ „b”, HURGHIȘ, CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”

Administrația Fondului pentru Mediu anunţă publicul interesat privind solicitarea de la Administraţia Bazinală de Apă Siret a avizului de gospodărire a apelor pentru investiția “LUCRĂRI DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE DEPOZIT NECONFORM DE CLASĂ „b”, HURGHIȘ, CÂMPULUNG MOLDOVENESC, JUDEȚUL SUCEAVA”.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului şi la: 

·    Administrația Bazinală de Apă Siret, Adresa: Str. Cuza Voda Nr. 1, cod 600274, Bacău, județul Bacău, România.

Telefon: 0234-541646
Fax:  0234-510050
          0234-515797
E-mail: dispecer@das.rowater.ro

·    Administrația Fondului pentru Mediu, Adresa: Splaiul Independenței, nr. 294, Corp A, sector 6, București, cod poștal 060031, tel. 021.317.02.87, e-mail: presedinte@afm.ro. 

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