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DCNews Stiri Senatoarea Valentina Aldea, după discuțiile cu Sanitas: Nu susțin majorarea salariilor parlamentarilor

Senatoarea Valentina Aldea, după discuțiile cu Sanitas: Nu susțin majorarea salariilor parlamentarilor

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 03 Iun 2026
Senatoarea Valentina Aldea (POT), mesaj ferm după discuțiile cu Sanitas Nu susțin majorarea salariilor parlamentarilor Sursa FOTO: Valentina Mariana Aldea Facebook
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Senatoarea Valentina Aldea respinge majorarea salariilor parlamentarilor și susține că prioritatea trebuie să fie angajații din sectoarele esențiale, în contextul protestelor din sistemul public.

Senatoarea de București Valentina Aldea a transmis un mesaj public în contextul tensiunilor sociale tot mai accentuate generate de presiunile economice și de protestele din sectorul bugetar. Aceasta a subliniat că nu susține o eventuală majorare a salariilor parlamentarilor, argumentând că atenția autorităților ar trebui direcționată către categoriile profesionale care mențin funcționarea serviciilor publice esențiale.

Declarațiile vin într-un climat economic dificil, caracterizat de inflație persistentă, costuri tot mai mari ale traiului și nemulțumiri crescânde în rândul angajaților din sistemul public, care au ieșit în stradă pentru a cere nu doar venituri mai mari, ci și respect și stabilitate profesională. În acest context, senatoarea a evidențiat dimensiunea socială a protestelor:

„Astăzi, mii de oameni ies în stradă nu doar pentru salarii mai bune, ci pentru un trai decent și pentru respect față de munca lor. Într-o perioadă marcată de incertitudine economică, inflație și costuri tot mai ridicate ale vieții, efectele crizei se resimt în toate categoriile sociale”, a declarat aceasta.

Un punct central al poziției sale îl reprezintă opoziția față de orice discuție privind creșterea veniturilor parlamentarilor, în timp ce alte sectoare se confruntă cu dificultăți financiare semnificative. „Nu susțin majorarea salariilor parlamentarilor”, a afirmat Valentina Aldea, precizând că prioritizarea resurselor publice trebuie să vizeze angajații din domeniile critice ale statului.

Ea a enumerat categoriile considerate esențiale: „Prioritatea trebuie să fie oamenii care asigură funcționarea instituțiilor esențiale ale statului: personalul medical, cadrele didactice, angajații din administrație, ordine publică, asistență socială și alte domenii fără de care România nu poate funcționa”.

Presiuni economice resimțite la nivelul întregii societăți

În continuarea mesajului, parlamentarul a atras atenția că dificultățile economice nu sunt limitate la sectorul public, ci afectează întregul spectru social – de la mediul privat și pensionari până la familii vulnerabile și tineri. Aceasta a insistat că soluțiile trebuie gândite într-un cadru larg, care să reflecte realitatea economică generală.

„În același timp, trebuie să înțelegem că această criză nu afectează doar salariații din sectorul public. Antreprenorii, mediul de afaceri, pensionarii, familiile cu venituri mici, persoanele vulnerabile și tinerii resimt aceleași presiuni economice. Toți plătim prețul unei perioade dificile și toți avem nevoie de soluții responsabile”, a afirmat senatoarea de București.

Mesajul său se înscrie într-o dezbatere publică tot mai intensă privind echilibrul dintre revendicările salariale, constrângerile bugetare și riscul escaladării tensiunilor sociale, în condițiile în care costul vieții rămâne un subiect central.

Totodată, Valentina Aldea a respins ideea accentuării conflictelor sociale și a făcut apel la dialog și stabilitate instituțională:

„România nu are nevoie de conflicte sociale și nici de o grevă generală. România are nevoie de dialog, echilibru și măsuri care să ofere predictibilitate și siguranță pentru fiecare cetățean”, a spus aceasta.

În final, senatoarea a transmis un mesaj de coeziune socială, subliniind necesitatea unor politici publice care să protejeze atât angajații, cât și mediul economic privat, într-un context pe care îl descrie drept dificil pentru întreaga țară:

„În aceste momente dificile, este esențial să rămânem uniți și să construim politici publice care să protejeze atât angajații, cât și mediul privat, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă”, a declarat Valentina Aldea pe Facebook.

Protestele Sanitas și tensiunile din sistemul public

În paralel, protestele Federației Sanitas au readus în atenție nemulțumirile din sectorul sanitar și din administrația publică, după ce au fost implementate măsuri care limitează sporurile pentru condiții periculoase, vătămătoare sau grele la 300 de lei brut lunar. Sindicaliștii susțin că aceste modificări afectează în special personalul TESA și angajații de suport din spitale, care își desfășoară activitatea în aceleași condiții dificile ca restul personalului medical, dar resimt reduceri de venituri și lipsă de predictibilitate, notează Atlas News.

Totodată, confederațiile sindicale au declarat că vor avea acțiuni comune de protest și avertizează că, în absența unor măsuri concrete, mobilizarea ar putea escalada în perioada următoare.

CITEȘTE ȘI: Revoltă pe noua lege a salarizării. Elena Cristian: E o nebunie! România a intrat oficial în haos

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valentina aldea
POT
legea salarizarii
proteste
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