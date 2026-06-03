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DCNews Stiri Sorin Grindeanu i-a cerut generalului Vlad Gheorghiță să demisioneze de la conducerea Armatei Române

Sorin Grindeanu i-a cerut generalului Vlad Gheorghiță să demisioneze de la conducerea Armatei Române

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 03 Iun 2026
Grindeanu Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos
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Sorin Grindeanu, președintele PSD, i-a cerut generalului Vlad Gheorghiță să demisioneze din funcția de conducere a Armatei Române, în urma anchetei DNA în care acesta este vizat pentru presupuse fapte de corupție.

Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, a ajuns în atenția DNA într-un dosar legat de presupuse fapte de complicitate la uzurparea funcției, în contextul unor decizii administrative privind suplimentarea unor locuri în cadrul învățământului militar pentru a favoriza diverși candidați. Ancheta este în desfășurare, iar militarul a fost audiat de procurori.

În acest context, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat public printr-o postare pe Facebook, în care i-a cerut generalului să își dea demisia din funcția de conducere a Armatei Române.

"Retragerea ar fi gestul firesc"

"Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță. 

Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română. 

În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare", a postat Sorin Grindeanu.

CITEȘTE ȘI: Radu Miruță, prima reacție după audierea la DNA a generalului Vlad Gheorghiță

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sorin grindeanu
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