Sorin Grindeanu i-a cerut generalului Vlad Gheorghiță să demisioneze de la conducerea Armatei Române

Sorin Grindeanu, președintele PSD, i-a cerut generalului Vlad Gheorghiță să demisioneze din funcția de conducere a Armatei Române, în urma anchetei DNA în care acesta este vizat pentru presupuse fapte de corupție.
Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, a ajuns în atenția DNA într-un dosar legat de presupuse fapte de complicitate la uzurparea funcției, în contextul unor decizii administrative privind suplimentarea unor locuri în cadrul învățământului militar pentru a favoriza diverși candidați. Ancheta este în desfășurare, iar militarul a fost audiat de procurori.
În acest context, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a reacționat public printr-o postare pe Facebook, în care i-a cerut generalului să își dea demisia din funcția de conducere a Armatei Române.
"Retragerea de la conducerea Armatei Române ar fi gestul firesc al unui militar aflat în situația generalului Vlad Gheorghiță.
Orice umbră de îndoială asupra conduitei sale profesionale reprezintă o vulnerabilitate pentru Armata Română.
În aceste momente, România nu își permite astfel de incertitudini la vârful structurilor de apărare", a postat Sorin Grindeanu.
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de Anca Murgoci