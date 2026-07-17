Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci doar preparate japoneze timp de o săptămână

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O săptămână în care consumi doar preparate din bucătăria tradițională japoneză poate avea efecte vizibile asupra organismului.

Bucătăria tradițională japoneză este considerată una dintre cele mai sănătoase din lume și este asociată frecvent cu longevitatea. O dietă bazată exclusiv pe mâncare japoneză, chiar și pentru o săptămână, poate aduce beneficii vizibile, printre care se numără o digestie mai ușoară și o senzație redusă de greutate, potrivit 20minutos.es.

Conform platformei de nutriție Klau Instinto, creată de Klaudia Gago, dieta inspirată din bucătăria tradițională japoneză presupune un consum mai mare de alimente proaspete și fermentate, precum pește, legume, alge marine și produse din soia, în timp ce alimentele ultra-procesate și zaharurile sunt reduse.

Acest tip de alimentație contribuie la o digestie mai bună, un nivel de energie mai stabil și reducerea balonării abdominale, datorită ingredientelor simple și nutritive.

Specialista atrage atenția că nu toate preparatele japoneze sunt la fel de sănătoase. O dietă tradițională japoneză, bazată pe alimente simple și echilibrate, este diferită de consumul frecvent de sushi cu sosuri, ramen, tempura sau preparate bogate în sare, care pot avea efecte diferite asupra organismului.

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Beneficiile vin din alimentația echilibrată

Aceasta avertizează că unele elemente ale bucătăriei japoneze, precum excesul de sare, anumite sosuri sau consumul ridicat de alge marine, pot fi nepotrivite pentru persoanele cu hipertensiune arterială sau probleme tiroidiene.

Beneficiile acestei diete vin mai ales din modelul alimentar general, bazat pe pește, legume, produse din soia, alimente fermentate și un consum redus de produse ultra-procesate.

Potrivit Klau Instinto, o săptămână de alimentație japoneză nu poate transforma radical sănătatea unei persoane, dar poate evidenția efectele unor obiceiuri sănătoase menținute pe termen lung. Un consum mai mare de legume, pește și alimente fermentate, alături de reducerea alimentelor ultra-procesate, contribuie la o digestie mai bună și la o stare generală de bine.

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